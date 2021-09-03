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Türkiye’nin En Büyük Uyuşturucu Davası

‘Bataklık’ operasyonu ismi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda son dakika gelişmeleri yaşandı. 73 sanığın bulunduğu iddianamede bazı sanıkların FETÖ ile bağlantısı olduğu ilgi çeken konu başlıklarından biriydi. İddianamede ilgi çeken diğer konu başlığı ise ise Çetin Gören’in PKK örgütüne 60 milyon avro verdiği iddiası oldu. 73 sanığın içinde uyuşturucu baronu olan ve suç örgütünün kurucusu olarak belirtilen Nejat Daş ve Çetin Gören de bulunmakta.

03 Eylül 2021 Cuma 15:18
Türkiye’nin En Büyük Uyuşturucu Davası
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Türkiye’nin En Büyük Uyuşturucu Davası

‘Bataklık’ operasyonu ismi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda son dakika gelişmeleri yaşandı. 73 sanığın bulunduğu iddianamede bazı sanıkların FETÖ ile bağlantısı olduğu ilgi çeken konu başlıklarından biriydi. İddianamede ilgi çeken diğer konu başlığı ise ise Çetin Gören’in PKK örgütüne 60 milyon avro verdiği iddiası oldu. 73 sanığın içinde uyuşturucu baronu olan ve suç örgütünün kurucusu olarak belirtilen Nejat Daş ve Çetin Gören de bulunmakta.

Gören Birçok Ülkede Yargılanıyormuş

İtalya, Brezilya ve Hollanda’da aranan ve tutuklama emri bulunan Çetin Gören sadece Türkiye’de değil birçok ülkede yargılanıyormuş. İtalya’da tutukluma talebiyle, Brezilya ve Hollanda’da uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan Gören, 2011 yılında Türkiye’ye dönmüş ve Gaziantep’te emlak işini paravan olarak kullanarak bu alan ile ilgili kurduğu şirketler vasıtasıyla para aklamaya çalıştığı iddianamede belirtilmiştir.

İddianame’de 73 sanığın içinde yer alan örgütün yöneticisi olarak belirtilen Halil Arslantaş’ın itirafçı sanık olmasının sebebi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemesidir. İtirafçı sanık Arslantaş ifadesinde, Çetin Gören ile cezaevinde tanıştığını ve cezaevinden ayrıldıktan sonra Hollanda’da Gören ile karşılaştığını burada uyuşturucu madde ticareti teklifi aldığını dile getirmiştir. Arslantaş Gören’in FETÖ bağlantısına ilişkin bilgileri de ifadesinde anlatmıştır. Arslantaş’ın ifadesinde, Gören’in Interpol’deki kaydını sildirmesi için FETÖ örgütü ile irtibata geçtiği şeklinde dile getirmiştir. Ayrıca Arslantaş’ın ifadesine göre Gören, Interpol kaydını sildirmek için FETÖ örgütüne toplam 650 bin avroyu 150 bini elden olmak üzere vermiştir.

Baron Nejat Daş

İddianamede yer alan bir diğer isim olan Nejat Daş, örgütün kurucusu ve yöneticisi olarak belirtilmiştir. Örgüt içinde Daş’a ‘abi’ diye hitap edildiği ve Avrupa’da ise ‘Türk Escobar’ adı ile boy gösteren bir uyuşturucu baronu olduğu belirtilmiştir. 1993 yılında Lucky-S ile Kısmetim-1 adlı gemilerde uyuşturucu madde ele geçirilmesi sebebi ile Türkiye’de Daş’ın hakkında 35 yıl hapis cezası kararı çıkarılmıştır. Ancak Daş kurduğu bir aile şirketi olan CHS Group ile uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği paraları aklamayı başarmıştır.

Bataklık operasyonun yıldızlarından biri olan Nejat Daş, Gören ile ortaklığına ifadesinde yer vermiştir.

Daş’ın ifadesine göre, Gören ile ortak bir iş yürütme niyetiyle Almanya’da Recep isimli birisinin aracılığı ile tanışıp ardından İstanbul’da bir buluşma yapmışlardır. Gören ile ortak iş yapmak için Çağatay Döviz isimli bir yer satın aldıkları ve üzerinde bulunan sabıka kaydı nedeniyle iş yerini kardeşi Handan Kaymaz üzerine yaptığı bilgisi Daş’ın ifadesinde yer almaktadır. Gören ile iş ilişkisini bir süre sonra kestiğini de ifadesine ekleyen Daş, Gören’in aracı olduğu kişiler ile birlikte iş yapmak için Boommeranf adlı bir şirket kurmuştur.

Bataklığın Sanıkları Kim?

Bataklık operasyonunun emniyet ekiplerine en önemli haberlerini sağlayan Gören ve Daş’ın kuryeleri olmuştur. Gören ve Daş, uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri para, altın ve dövizi Türkiye’ye sokabilmek için birçok kurye kullanmıştır. Emniyet güçleri tarafından 4 milyon döviz Kırklareli'nde bir TIR’da ele geçirilirken bir çanta dolusunca altın ise İstanbul Havaalanı’nda ele geçirilmiştir. Ankara Emniyeti’nin yürüttüğü bu operasyonun kuryeleri delill elde etmek için serbest bırakılmıştır.    

Bataklık operasyonunu duyuran ve bu operasyon ile yakından ilgilenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu operasyon için Cumhuriyet tarihinin en büyük ve önemli operasyonlarından birisi olduğunu dile getirmiştir. Yılın en önemli haberleri arasında yer alan Bataklık operasyonu birçok kişinin ilgilendiği konu haline gelmiştir. Ayrıca son dakika gelişmelerine göre, İçişleri Bakanı Soylu, bu operasyonda devletin kararlılığının net olduğunu belirtmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı ve yönettiği 2’si örgüt lideri, 5'i örgüt yöneticisi, 53’ü örgüt üyesi, 13'ü ise örgüte yardım suçundan 73 kişiyi kapsayan bu iddianame Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onay almıştır.

Bataklık Neden Önemli?

Bataklık operasyonunu önemli kılan birçok neden vardır. Başlıca sebeplerinden birisi bahsi geçen şahısların sadece Türkiye’de değil birçok dünya ülkesinde ve Interpol’ün de kırmızı bülten kapsamında aradığı suçlular olmasıdır. Bazı dünya ülkelerinde sanıklar için tutuklama kararları bile çıkmıştır. Sanıkların arandığı ülkelerin arasında Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvator ve Brezilya da yer almıştı. Ayrıca İçişleri Bakanı Soylu’nun da konuşmasında bahsettiği üzere Cumhuriyet döneminin en büyük suç örgütlerinden biridir ve daha önce bu operasyonun büyüklüğünde başka bir operasyon yapılmamıştır. Türkiye’nin böyle büyük bir suç geliri ve uyuşturucu madde ile ilgili yürüttüğü operasyonu başarıyla sonlandırması ülkemiz için oldukça önemli bir olay ve gelişmedir. Bataklık operasyonu ile ilgili son gelişmelerden haberdar olmak için haber7.com adresine bakabilirsiniz.


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