Türkiye'den flaş İsrail kararı! Listeden çıkardı..

Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışından'ye gelecek olan yolculardan zorunluuygulaması, alınan bir kararla birlikte 13 ülke için kaldırıldı. Aralarında'in de bulunduğu listenin yeni den düzenlendiği ve İsrail'in adının listeden çıkarıldığı duyuruldu. kinci bir karara kadar İsrail'den ülkeye giriş yapacak olan tüm yolcular PCR testinin ibrazı istenecek.

Söz konusu karar ilişkin yazılı açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bir NOTAM yayımladı. Yayımlanan yazıda 15 Mayıs tarihinden itibaren Hong Kong, Vietnam, Çin'in yanı sıra Avustralya, Singapur, Yeni Zelanda ve Tayland ile birlikte Birleşik Krallık, Güney Kore, Letonya, Lüksemburg, Japonya, Estonya'dan ve Ukrayna'dan gelen yolculardan PCR testi istenmeyeceği belirtildi. Daha önceden alınan bir kararda PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığı ülkelerin arasında yer alan İsrail'in ise yeni yayımlanan NOTAM listesinden çıkarıldığı ve İsrail'den ülkeye giriş yapacak olan tüm yolcular PCR testinin ibraz edilmesinin zorunlu kılındığı bildirildi.