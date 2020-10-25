Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?

İlkbahar ve yaz aylarında gün ışından daha fazla faydalanmak için Mart ayında saatler ileri alınıyordu. Mart ayında başlayan saatlerin geri alınması uygulaması Ekim ayına kadar sürüyordu. 7 ayın ardından ise saatler geri alınarak kış saati uygulamasına geçiliyordu.

Türkiye’de kış saati uygulaması devam ediyor mu?

Ülkemizde 2016 yılına kadar yaz ve kış saati uygulaması yapılıyordu. Ancak 2016 yılında yapılan değişiklikle devlet kış saati uygulamasını bitirme kararı aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 6 Eylül 2016 yılında 24005 sayılı maddeyle Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun’un 2. Maddesinde değişikliğe gidildiğini açıklamış ve karara göre gün ışından daha fazla yararlanmak için yaz saati uygulamasına her yıl devam edilmesine karar verildi.

Kış saatine geçilecek mi?

Yaz ve kış saati uygulaması nasıl ortaya çıktı?

2016 yılında yayınlanan düzenlemeyle yaz saati uygulamasının her yıl devam edilmesine karar verilmişti. 2020 yılında da uygulamada değişiklik yapılmadı ve yaz saati uygulaması bu yılda devam edecek.

Dünya çapında her yıl uygulanan yaz saati uygulamasını ilk olarak Benjamin Franklin ortaya atmıştır. Franklin politikacı olmasının yanı sıra aynı zamanda fizikçidir. Bu nedenle ortaya attığı projeyle ilk olarak saatlerin 20 dakika ileri veya geri alınmasını ifade etmiştir. Uygulama 1916 yılında 20 dakikadan 1 saate çıkarılmıştır.

Türkiye’de ne zaman uygulanmaya başlandı

Yaz saati uygulaması ilk olarak 1947 yılında ülkemizde uygulanmaya başlandı. 1965 ve 1972 yılları arasında iptal edilen uygulama 2008 yılında yeniden uygulanmaya başladı. Ayrıca uygulama 2016 yılında yaz saati uygulaması her sene uygulanmaya koyuldu ve saatlerin geri alınması kaldırıldı.