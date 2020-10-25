İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Türkiye’de saatler geri alınacak mı ve kış saati uygulamasına geçilecek mi soruları gündeme getirildi. Saatlerin geri alınmasına yönelik karar 2016 yılında yürürlükten kaldırılmıştı.

25 Ekim 2020 Pazar 16:49
Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?
Takip Et:

İlkbahar ve yaz aylarında gün ışından daha fazla faydalanmak için Mart ayında saatler ileri alınıyordu. Mart ayında başlayan saatlerin geri alınması uygulaması Ekim ayına kadar sürüyordu. 7 ayın ardından ise saatler geri alınarak kış saati uygulamasına geçiliyordu.

Türkiye’de kış saati uygulaması devam ediyor mu?

Ülkemizde 2016 yılına kadar yaz ve kış saati uygulaması yapılıyordu. Ancak 2016 yılında yapılan değişiklikle devlet kış saati uygulamasını bitirme kararı aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 6 Eylül 2016 yılında 24005 sayılı maddeyle Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun’un 2. Maddesinde değişikliğe gidildiğini açıklamış ve karara göre gün ışından daha fazla yararlanmak için yaz saati uygulamasına her yıl devam edilmesine karar verildi.

Kış saatine geçilecek mi?


2016 yılında yayınlanan düzenlemeyle yaz saati uygulamasının her yıl devam edilmesine karar verilmişti. 2020 yılında da uygulamada değişiklik yapılmadı ve yaz saati uygulaması bu yılda devam edecek.

Yaz ve kış saati uygulaması nasıl ortaya çıktı?

Dünya çapında her yıl uygulanan yaz saati uygulamasını ilk olarak Benjamin Franklin ortaya atmıştır. Franklin politikacı olmasının yanı sıra aynı zamanda fizikçidir. Bu nedenle ortaya attığı projeyle ilk olarak saatlerin 20 dakika ileri veya geri alınmasını ifade etmiştir. Uygulama 1916 yılında 20 dakikadan 1 saate çıkarılmıştır.

Türkiye’de ne zaman uygulanmaya başlandı

Yaz saati uygulaması ilk olarak 1947 yılında ülkemizde uygulanmaya başlandı. 1965 ve 1972 yılları arasında iptal edilen uygulama 2008 yılında yeniden uygulanmaya başladı. Ayrıca uygulama 2016 yılında yaz saati uygulaması her sene uygulanmaya koyuldu ve saatlerin geri alınması kaldırıldı.

 



Son Güncelleme: 25.10.2020 16:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SaatKışYaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa'da tedirgin eden olay... Fay hattında dev yarıklar oluştu!
Manisa'da tedirgin eden olay... Fay hattında dev yarıklar oluştu!
Ankara'da firari suç örgütü liderine operasyon
Ankara'da firari suç örgütü liderine operasyon
24 Ekim 2020 tarihli atama kararı resmi gazete'de yayımlandı
24 Ekim 2020 tarihli atama kararı resmi gazete'de yayımlandı
24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayıları 2 binin üzeriden seyretmeye devam ediyor
24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayıları 2 binin üzeriden seyretmeye devam ediyor
Bakan Koca: Evde bulaş oranı yüksek
Bakan Koca: Evde bulaş oranı yüksek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korona virüse yakalandığı açıklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korona virüse yakalandığı açıklandı

Popüler Haberler

Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?
Star TV Özcan Deniz Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlayacak?
25 Ekim Pazar bugün televizyon ekranlarında hangi diziler var? Yayınlanacak diziler
Kira artış oranları ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 ev ve dükkan kira artış oranları
Bulgaristan asgari ücreti ne kadar? 2020
Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar hangileri? FB TS şifresiz veren kanallar listesi
KPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı? KPSS 2020 ön lisans sınavı yorumları
A101 Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici özellikleri ve kullanıcı yorumları
İşsizlik maaşından yararlanma yöntemleri ve aranan şartlar
Bay Yanlış dizisi bitti mi, neden yok? Bay Yanlış yayından kaldırıldı mı?
Bilgisayarım neden yavaşladı? Yavaşlayan bilgisayarımı nasıl hızlandırabilirim?
Vakıfbank düşük faizli konut kredisi kampanyası! Vakıfbank Sarı Panjur ev kredisi ile yüzde 0.87 faizli konut kredisi verilecek!
Gelinim Mutfakta yarışmacısı Aysun Kuşatan ve kayınvalidesi kimdir?
2020 EKYS Yönetici seçme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ne kadar? Para alıyorlar mı?
Acemi Anneler dizisi Cenk’i kim canlandırıyor? Ege Semih Erken'in biyografisi
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer doğum tarihi
Acemi Anneler dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Yağmur Öztürk nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Acemi Anneler dizisindeki Beyza karakteri kimdir?
Alev Alev 1.bölüm tanıtım fragmanı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.