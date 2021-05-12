Ülkemizde uygulamaya koyulan tam kapanma süreci ile vaka sayılarında önemli derecede düşüş yaşanıyor. Tam kapanma sürecinin sonuna doğru yaklaştığımız bu günlerde vatandaşlar normalleşme sürecini merak etmeye başladı. Peki, Türkiye’de normalleşme planı nasıl olacak? 3 aşamalı normalleşme planı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramdan sonra normalleşmeye geçileceği müjdesini verdi. CNN Türk'te yayınlanan habere göre ilk etapta İstanbul ile Ankara gibi büyükşehirlerden gidenlerin nasıl döneceği masaya yatırıldı. Yeni formülün üstünde çalışmalar devam ediyor. Gidenlerin bölüm bölüm mü kentlere döneceği tartışılanlar arasında.

İlk etapta kafe, restoran ve lokanta gibi yerler saat 20.00'ye dek açık olacak

Pazartesiden sonra uygulamaya koyulacak planlamada ilk etapta kafe, restoran ve lokanta gibi yerler açılacak. Ancak bu mekanlar saat 20.00'ye dek hizmet verecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasına düzenleme

Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil önceden olduğu gibi saat 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri de sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının Pazar günlerinde devam etmesi bekleniyor.

Uzaktan eğitim uygulamasına devam

Eğitim konusunda kötü haber var. Kulislere göre bu yıl okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim uygulamasına devam edilecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken Eylül ya da Ekim aylarında yüz yüze eğitime başlamaları bekleniyor.

Normalleşme döneminin 2. aşaması

Planlamanın 2. aşamasında ki belirlenen tarih ise 31 Mayıs. 2. aşama adımlarının bu tarihte başlaması beklenmekte. Bu dönem süresince kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlarda farklı uygulamalar olacak ve bu alanlar kullanıma kapalı olacak. Dışarı kısımlar ise %50 oran ile kullanıma açık olacak.

2. aşamada sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak

Daha küçük işletmeler, kahvehane ile çay ocağı gibi yerler için valilikten izin alınacak. Önek olarak kapınızın önüne masa atarak çalışın denilebilecek. Bu dönemde Pazar günleri de sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanmayacak.

3. aşamaya Temmuz ayında geçilecek

3. aşamanın uygulanması için tahmin edilen tarih Temmuz ayı. Bu ayda hayat neredeyse normale dönecek. Düğün gibi etkinlikler belli kısıtlamalar ile yapılabilecek.

Kafe ile restoran gibi yerler de 23.45'e kadar açık olacak ancak yine de kapalı kısımlar kullanıma kapalı olacak. Dışarısı kısımlar da %50 oranda kullanıma açık olacak.

Nargileciler ile gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyerek "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerine yer verdi.

'Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak?' sorusuna cevap veren Bakan Soylu, "17 Mayıs 05.00’e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah" dedi.

Şampiyonluk kutlaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan Bayramı tedbirleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu, şampiyonluk kutlamalarına ilişkin uyarılarda bulunarak İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a "Bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı

Bakan Soylu’nun açıklamalarında dikkat çeken noktalar

Maçlar cumartesi değil mi? Cumartesi orada bir diplomasiye ihtiyaç var. Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa; sağ olsun hem Giresunlular hem Adanalılar minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılan bir görüntü olmadı.

Bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum.

Çünkü neticede üç takım da İstanbul'da. Ve Türkiye'de de aynı şekilde olacak. Eğer bu konuda İstanbul bir şey üretirse, bir ilke kararı üretirse hep beraber iyi bir çağrıda bulunulursa tam kapanma dönemine halel gelmeden bunlar yapılabilir.