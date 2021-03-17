Türkiye'de koronavirüsü maskeden tespit edebilen dedektör köpek yetiştirildi

Türkiye'de ilk olarak gerçekleştirin ve koronavirüsü tespit etmekte büyük kolaylık sağlayacak bir gelişme yaşandı. Maskedeki kokudan koronavirüsün olup olmadığını anlayan dedektör köpek yetiştirildi. Adı Zippo olan köpeğin 3 ayda eğitildiğini belirtilirken köpeğin eğitilme aşamasında çalışmada yer almadığı ve hiç bir teknolojik aletinde köpek bunu gibi bir sonuç yakalanmayacağı ifade edildi.

Ankara Üniversitesi ile TÜBİTAK iş birliğiyle başlatılan araştırma kapsamında 1,5 ay süreli eğitim alan Zippo'nun Kovid-19 virüs sahibine ait bir maskeyi tespit etmesi sağlandı. Merkezde bir odada üzerinde delik olan 9 kutudan birine Kovid-19'lu maske kapağı açık bir şişenin içine bırakılması sonrası eğitimli köpeğin kutuları kokladıktan sonra maskenin bulunduğu kutuya odaklandığı görüldü.

Bazı ülkelerde bu tarz köpeklerin sınırlı sayıda olmasına rağmen Türkiye'de de ilk olan dedektör köpeklerin, pandemi süreci içerisinde bu amaçlar için kullanılmasının söz konusu olabileceğini söyleyen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Üniversitelerinin öncülüğünde başlatılan TÜBİTAK projesine 5 kurumun da destek verdiği ve multidisipliner bir çalışma sonrasında bu faaliyet gerçekleştirildiğini söyleyerek bu kapsamda yüzde 100'e yakın bir oranda Kovid-19'u teşhis etmenin mümkün olduğunu kaydetti.

Koronavirüsün erken dönemde teşhis edilmesine bağlı olarak aynı zamanda koruyucu hekimlik uygulamalarının da ortaya konulmasıyla birlikte sağlık alanında önemli bir yaklaşım olduğunu belirten Prof. Dr. Yarsan, ekonomik alanda da son derece önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.