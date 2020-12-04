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Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
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Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

Saatlerin 21.00 göstermesiyle birlikte Türkiye evine kapandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

04 Aralık 2020 Cuma 23:07
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
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Artan korona virüs vakas sayıları sebebiyle kabine toplantısında alınan karar gereği Türkiye'de bu hafta sonu tam 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Cuma akşamı saat: 21.00 ile Pazartesi saat:05.00 arasında genelgede belirlenen kişiler dışında sokağa çıkan, kurallara uymayan kişilere idari para cezası uygulanacak. Peki kimler dışarı çıkabilecek, nereler açık olacak ? ulaşım nasıl sağlanacak?

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Cumartesi ve pazar günü saat:10.00 ile 17.00 saatleri arasında gazete bayileri , manav market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler ürün satmaya devam edecek.

Bunların yanında fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek.

KİMLERİN DIŞARI ÇIKMASINA MÜSADE EDİLECEK?

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar (en fazla 4 kişi olmak şartıyla).

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla).

Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli-vasi veya refakatçileri.

Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve bu müsabakalardaki diğer görevliler. İnşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlarda çalışanlar.

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olan kişiler, doktor raporu ile sevk olan ve-veya daha önceden alınmış doktor randevusu-kontrolü olanlar.

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve ikâmet ettiği yerleşim yerlerine dönmek isteyen kişiler 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz ederek dışarı çıkabilecekler.

İbadethanelerdeki din görevlileri, cemevlerinde görevli olanlar. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri, gönüllü çalışan kişiler

Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 23:07
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