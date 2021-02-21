Türkiye'de günlük koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı resmi intenet sitesinden 21 Şubat'a ait korona virüs vaka ve ölüm sayılarını paylaştı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre ülke genelindeki hastaneler bugün 101 bini aşkın kişiye korona virüs testi yapıldı ve 6 bin 546 kişide korona virüs hastalığı belirlendi.

Test sonucu pozitif çıkan 601 kişi tedavilerinin devamı ve solunum desteği için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalığa bağlı olarak bugün ülke genelinde 77 kişi hayata gözlerini kapatı ve toplam can kaybımız 28 bini aştı. Ağır hasta sayısı ise bin 185 olarak, bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı ise 2 milyon 638 bin 422 olarak açıklandı.

21 ŞUBAT KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU