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Türkiye'de görülen en ilginç mezar

Tokat'ın Niksar İlçesinde bulunan ahşap mezarlar görenleri şaşırttı.Mezarların 200 yıllık olduğu söyleniyor.

11 Eylül 2020 Cuma 16:57
Türkiye'de görülen en ilginç mezar
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Tokat'ın Niksar ilçesine 25 kilometre uzaklıkta olan Büyükyurt köyünde bir orman içerisinde olan ahşap mezarlar görenlerin hayrete düşürüyor.Bu mezarlar Çantı adı verilen bir tekniği ile yapılmış ve kültür varlığı olarak tescilli eserler arasında yer almakta. 200 yıllık oldukları varsayılan yaklaşık olarak 300 mezardan bozulmamış olarak günümüze 19 mezarın ulaştığı biliniyor. Günümüze kadar ulaşmayı başaran bu mezarların ise yok olmasının önlenmesi için köy sakinleri yardım bekliyor. Birbirine geçmeli olarak kalın ağaçlardan çivi kullanmadan yapılan mezarların bir benzeri ise Akdeniz Bölgesi'nde Teke Yarımadası'nda yer alan antik Likya uygarlığı kentinde yer alıyor. Köyde bulunan bir çok evin inşaatı da aynı şekilde yapılmış ve bu teknikle yapılan evler günümüze kadar bozulmadan ulaşmışlar.


Köylüler ahşap mezar geleneğinin korunmasını istiyorlar.

Yıllar geçtikçe ağaçların hava koşullarından dolağı çürüdüğünü ve kaybolma tehlikesi altında olduğunu belirten köy sakinleri yardım bekliyor.Bu teknik ve kültürün sonraki nesillere kadar gitmesinin istiyorlar.



Son Güncelleme: 11.09.2020 16:57
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Anahtar Kelimeler:
TokatTarihi Mezar
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