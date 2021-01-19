Türkiye'de, doğal gaz kullanımında tüm zamanların rekoru kırıldı

Kar yağışları ile birlikte hava sıcaklığının ülke genelinde eksi derecelere düşmesinden dolayı doğal gaz kullanım oranları arttı. BOTAŞ’ın verilerine göre 18 Ocak 2021 tarihinde ülke genelinde doğal gaz kullanım miktarı 274 milyon metreküp olduğu bildirildi.
Ocak ayının ilk yarısında 3milyar500miyon metreküp tüketimin olduğu geçen senenin aynı döneminde 3milyar700milyon metreküp olduğu açıklandı.
Doğal gaz tüketim rekoru kırıldı
Bakan Dönmez, günlük gaz verme kapasitesinin de 339milyon metreküpe çıkardıklarını söyledi. Gaz verme kapasitesini 400milyon metreküpe çıkarmak için çalıştıkları söyleyen Dönmez, vatandaşlar kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde enerji sağlamaya devam edeceklerini söyledi.
Son Güncelleme: 19.01.2021 17:20