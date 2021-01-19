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Türkiye'de, doğal gaz kullanımında tüm zamanların rekoru kırıldı

Ülke genelinde havaların soğuması ile beraber dün Türkiye'de doğal gaz kullanımında tüm zamanların rekoru kırıldı.

19 Ocak 2021 Salı 17:20
Türkiye'de, doğal gaz kullanımında tüm zamanların rekoru kırıldı
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Kar yağışları ile birlikte hava sıcaklığının ülke genelinde eksi derecelere düşmesinden dolayı doğal gaz kullanım oranları arttı. BOTAŞ’ın verilerine göre 18 Ocak 2021 tarihinde ülke genelinde doğal gaz kullanım miktarı 274 milyon metreküp olduğu bildirildi.

Ocak ayının ilk yarısında 3milyar500miyon metreküp tüketimin olduğu geçen senenin aynı döneminde 3milyar700milyon metreküp olduğu açıklandı.

Doğal gaz tüketim rekoru kırıldı

Yapılan açıklamada tüm zamanların doğal gaz tüketim rekorunun kırıldığını söyleyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 18 Ocak Pazartesi günü tüm zamanların tüketim rekoru kırıldığını ülke çapında 272,3milyon metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleştiğini açıkladı. Bu durumun daha önce 8 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekorunun aşıldığını söyledi. Dün, İstanbul'da tüketim 51,1milyon metreküp olur iken Ankara'da 22,7 milyon metreküp oldu. Bu durumda da her iki ilde de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu

Bakan Dönmez, günlük gaz verme kapasitesinin de 339milyon metreküpe çıkardıklarını söyledi. Gaz verme kapasitesini 400milyon metreküpe çıkarmak için çalıştıkları söyleyen Dönmez, vatandaşlar kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde enerji sağlamaya devam edeceklerini söyledi.



Son Güncelleme: 19.01.2021 17:20
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye274 MilyonFatih Dönmez
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