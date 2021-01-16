Türkiye'de bir ilk! Her derde deva ölümsüzlük mantarı üretildi

Uzak Doğu ürünü olan ve genel olarak 'Kırmızı Reishi' mantarı olarak bilinen ölümsüzlük mantarının Türkiye'de de üretiminin yapılacağı açıklandı. Kanser başta olmak üzere bir çok hastalığın altenatif tıp tedavisinde kullanılan yaklaşık 2 bin yıldır kullanılan mantarın üretimi Düzce Üniversitesi'nin tamamlayıcı merkez laboratuvarında özel bir ekip tarafından üretildi.

Laboratuvar ortamında çalışılan ve çoğaltılan ölümsüzlük mantarının üretim aşamasına geçen ekip Gölyaka'da bulunan bir tavuk çiftliğinde moden bir mantar olarak geliştirdiler. Mantar tamamen organik olarak üretilirken hiçbir aşamasında sentetik ve kimyasal maddeler kullanılmadı.

Geçtiğimiz Ekim ayında ise ilk hasatının yapıldığı mantar, tıbbi amaçlarda kullanılırken kanser hastalığı için koruyucu bir özelliğe sahip. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda da kullanılan mantar türünün 50 gün içinde şapka verdiğini belirten ekibin başında bulunan Prof. Dr. Kaya, mantarın genel olarak sert ve odunsu olduğunu ve direkt olarak yenmeyeceğini belirterek, çay gibi demlenerek tüketildiğini ifade etti.

Reishi mantarının kilosu 3 bin TL

Prof. Dr. Kaya, üretilen Reishi mantarının çok fazla yetiştiricisi olmadığını ve veriminin de düşük olduğunu belirterek mantarın perakende de kilogram satış fiyatının 3 bin lira olduğunu söyledi. Gramla da satışı yapılan mantarın 10 gramının 30 liradan satıldığını kaydeden Prof. Dr. Kaya, mantarın çay şeklinde demleme usulü kullanıldığı için kilo ile alınmadan gram şeklinde de satın alınabileceğini söyledi.