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Türkiye ve Sırbistan arasındaki seyahat anlaşması tamamlandı: 14 Mayıs'ta başlıyor!

Türkiye ile Sırbistan arasında karşılıklı olarak düzenlenmesi planlanan seyahatlerde kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik aşı sertifikasıyla ilgili uygulamanın 14 Mayıs tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:12
Türkiye ve Sırbistan arasındaki seyahat anlaşması tamamlandı: 14 Mayıs'ta başlıyor!
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede ise iki ülke arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilecek olan seyahat planlamaları ele alındı.

Sırp ve Türk vatandaşlarının, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik aşı sertifikası uygulamasının 14 Mayıs tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine karar verilen görüşmede vatandaşların bu uygulamayla iki ülke arasında seyahat edebilecekleri belirtildi.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, her iki ülkeden seyahat etmek isteyen vatandaşların Sırbistan ve Türkiye'deki yetkili makamların verdiği aşı sertifikalarıyla birlikte diğer ülkeye PCR testine gerek kalmadan ve karantinayla ilgili herhangi bir tedbir uygulanmadan girmelerine izin verileceği bildirildi. Yaşlarında dolayı henüz aşı olmamış vatandaşların ise ebeveynleriyle birlikte Sırbistan ve Türkiye'ye giriş çıkış yapabileceklerinin belirtildiği açıklamada, Kovid-19 hastalığı tedavisi gören kişilerin ise aldıkları bağışıklık belgeleri eşliğinde aynı imkanların tanınacağı ifade edildi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 23:12
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSırbistanSeyahatAşı Sertifikası14 Mayıs
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