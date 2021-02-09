Türkiye Uzay Ajansı nerede, hangi ilde kuruldu? Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili bilgiler

TUA tarihi
13 Aralık 2018 ‘ de kurulmuştur. 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde Gebze’de ‘’Milli Uzay Programı Çalıştayı’’ adıyla bir çalıştay organize etmiştir. Başkanı, Serdar Hüseyin Yıldırım’dır.
Görevleri
- Cumhurbaşkanının belirlediği politikalar gereği Milli Uzay Programını hazırlamak ve hayata geçirmektedir.
- Rekabetçi uzay ve havacılık sanayisi geliştirmek hedeflenir. Toplumun refahı ve milli çıkarlar göz önünde bulundurularak uzay ve havacılık teknolojileri yaygınlaştırılmak istenir.
- Uzay ve havacılık sektöründe uzmanlığın arttırılması hedeflenir.
- ITU aracılığı ile bazı görevler hariç uzay araçları ve yer sistemlerine dair ulusal egemenlik hakları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu haklarla ilgili olarak ulusal görevleri yerine getirmek gerekir.
- Uzaya gönderilen nesneler devlet adına tutulmalıdır.
- İnsanlı ya da insansız olarak uzaya erişime yönelik operasyonlar yapılmalıdır.
- Uzaya ait bütün teknolojik ürünlerin üretiminin yapılması, plan ve proje tasarımının yapılması hedefler arasındadır.
- Ülke kalkınması, çevrenin korunması, doğal kaynaklar dikkat edilmesi gereken noktalardandır.
- Uzaya dair ilgiyi arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması gerekir.
- Uluslararası standartları göz ardı etmeyerek, ilgili kuruluşlar ile koordinasyon içinde Türkiye standartlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yürütmek görevleri arasındadır.
- Ar-Ge ve yüksek teknoloji girişimciliği destek programları hazırlanmalıdır.
- Uzay ve havacılık teknolojileri kapsamında, dış ülkelerle bağlantı kurmak ve ülkemizi temsil etmek
Görevleri arasındadır.
Son Güncelleme: 09.02.2021 23:43