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Türkiye Uzay Ajansı nerede, hangi ilde kuruldu? Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili bilgiler

Türkiye Uzay Ajansı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur. 2018 tarihinde kurulan ajans, Ankara' da bulunuyor. TUA hangi amaçla kuruldu? 2023 yılında Ay ile ilk temasları kurmayı hedefleyen ajansın görevleri merak edilmektedir.

09 Şubat 2021 Salı 23:43
Türkiye Uzay Ajansı nerede, hangi ilde kuruldu? Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili bilgiler
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Türkiye Uzay Ajansı, Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gündeme oturdu. Açıklamada, Türkiye’nin 2023 yılında Ay ile temasının olacağı vurgulandı. TUA’ nın ilk toplantısı 2019 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Ajans, Ankara’da bulunuyor. Kurumun kurulma amacı, olağanüstü haller ve Türkiye’nin güvenliği ile ilgili konularda, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş durumlarında savunma ve güvenliktir.

TUA tarihi

13 Aralık 2018 ‘ de kurulmuştur. 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde Gebze’de ‘’Milli Uzay Programı Çalıştayı’’ adıyla bir çalıştay organize etmiştir. Başkanı, Serdar Hüseyin Yıldırım’dır.

Görevleri

  • Cumhurbaşkanının belirlediği politikalar gereği Milli Uzay Programını hazırlamak ve hayata geçirmektedir.  
  • Rekabetçi uzay ve havacılık sanayisi geliştirmek hedeflenir. Toplumun refahı ve milli çıkarlar göz önünde bulundurularak uzay ve havacılık teknolojileri yaygınlaştırılmak istenir.
  • Uzay ve havacılık sektöründe uzmanlığın arttırılması hedeflenir.
  • ITU aracılığı ile bazı görevler hariç uzay araçları ve yer sistemlerine dair ulusal egemenlik hakları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu haklarla ilgili olarak ulusal görevleri yerine getirmek gerekir.
  • Uzaya gönderilen nesneler devlet adına tutulmalıdır.
  • İnsanlı ya da insansız olarak uzaya erişime yönelik operasyonlar yapılmalıdır.
  • Uzaya ait bütün teknolojik ürünlerin üretiminin yapılması, plan ve proje tasarımının yapılması hedefler arasındadır.
  • Ülke kalkınması, çevrenin korunması, doğal kaynaklar dikkat edilmesi gereken noktalardandır.
  • Uzaya dair ilgiyi arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması gerekir.
  • Uluslararası standartları göz ardı etmeyerek, ilgili kuruluşlar ile koordinasyon içinde Türkiye standartlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yürütmek görevleri arasındadır.
  • Ar-Ge ve yüksek teknoloji girişimciliği destek programları hazırlanmalıdır.
  • Uzay ve havacılık teknolojileri kapsamında, dış ülkelerle bağlantı kurmak ve ülkemizi temsil etmek

Görevleri arasındadır.



Son Güncelleme: 09.02.2021 23:43
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TUAUzay Ajansı
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