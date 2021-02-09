Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir?

2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen Millî Uzay Programı sonrası oldukça merak edildi. Aslen Rizeli olan başkan Türk siyasetçi ve mühendis olarak 2019 yılından itibaren Uzay Ajansı'nın ilk başkanıdır.

İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelen Yıldırım eğitim hayatını Kadıköy Anadolu lisesinde okuyarak daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi ( İTÜ) Uçak mühendisliği bölümünü okudu. 1980 yıllarında Berlin Teknik Üniversitesine geçiş yaparak ulaşım bilimleri mezunudur. 1989 yılları sırasında havacılık sektörü ile ilgilenen Yıldırım birçok hava yollarında uzun yıllar çalışarak önemli ülkelere proje danışmanlığı yapmıştır. Ayrıca Kayseri' de bulunan Kadir Has Üniversitesi'nde uzun yıllar havayolu işletmeciliği dersi vermiştir.