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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir?

Son dakika haberine göre bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Uzay Programı tanıtım töreni düzenlendi. Toplantı sonrasında Türkiye Uzay Ajansı başkanının kim olduğu merak ediliyor. Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir? Nereli? Kaç yaşında...

09 Şubat 2021 Salı 22:26
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir?
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2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen  Millî Uzay Programı sonrası oldukça merak edildi. Aslen Rizeli olan başkan  Türk siyasetçi ve mühendis olarak 2019 yılından itibaren Uzay Ajansı'nın ilk başkanıdır. 

 

İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelen Yıldırım  eğitim hayatını Kadıköy Anadolu lisesinde okuyarak daha sonra  İstanbul Teknik Üniversitesi ( İTÜ) Uçak mühendisliği bölümünü okudu. 1980 yıllarında  Berlin Teknik Üniversitesine geçiş yaparak ulaşım bilimleri mezunudur. 1989 yılları sırasında havacılık sektörü ile ilgilenen Yıldırım birçok hava yollarında  uzun yıllar çalışarak önemli ülkelere proje danışmanlığı yapmıştır. Ayrıca Kayseri' de bulunan Kadir Has  Üniversitesi'nde uzun yıllar havayolu işletmeciliği dersi vermiştir.



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:26
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Milli Uzay ProgramıUzay AjansıSerdar Hüseyin YıldırımTanıtım Töreni
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