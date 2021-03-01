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Türkiye Myanmar'da barışçıl göstericilere uygulanan orantısız gücü şiddetle kınadı!

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’da güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halkın üzerinde orantısız güç kullanımını kınadı. Detaylar haberimizde.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:02
Türkiye Myanmar'da barışçıl göstericilere uygulanan orantısız gücü şiddetle kınadı!
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Bakanlık tarafından yapılmış olan yazılı açıklamada, Myanmar’da 1 Şubat tarihinde düzenlenmiş olan askeri darbeden sonra ülkedeki istikrarın giderek bozulduğunun kaygı ile gözlemlendiği bildirildi:

“Bugün, güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşın uygulamış olduğu ve birçok sivilin ölmesine neden olan orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz. Ülkede barış ile istikrarın sağlanması adına demokrasinin yeniden tesisine yönelik adımları biran evvel atılması, barışçıl göstericilere karşı uygulanmakta olan şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Myanmar’daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın olan siyasi birliklerin, 8 Kasım 2020 tarihinde yapılan seçimlerde hile olduğu iddialarını ortaya atması ve ülkedeki siyasi gerilim ortamının artması nedeni ile 1 Şubat tarihinde yönetime el koymuştu.

Myanmarlılar, 6 Şubat tarihindeki demokrasiye dönüş talebi ile gösterilere başladılar. Güvenlik güçleri tarafından uygulanan sert müdahaleler nedeni ile yaşanan can kayıplarından dolaya protestolara olan katılımlar artış göstermişti.

Ülkede geniş katılım olan gösteriler ile gözaltında olan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanma süreçleri devam ediyor.



Son Güncelleme: 01.03.2021 00:02
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TürkiyeMyanmarKınama
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