Türkiye Kıyılarındaki Su Afrika'ya Gidiyor! Denizlerimiz Tükeniyor mu? İşte Detaylar...

Yağmur, kar derken oldukça bereketli geçen kış aylarında Antalya denizinde büyük oranda çekilme gözlemlendi. Uyarı yapıldı. Deniz sularımız ne tarafa gidiyor? Denizlerimiz çekiliyor mu? İşte detaylar...

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan, en güzel şehirlerimizden biri olan Antalya denizlerinde kırmızı alarm çalmaya başladı. Denizlerin çekilmesi ve Afrika açıklarına doğru gitmesi hem Antalya halkını hem de diğer tüm vatandaşların paniklemesine neden oldu. Antalya denizleri ne durumda? Sular neden çekildi? İşte detaylar...

4 ile 20 Metre Arasında Çekilme Yaşandı!

Türkiye'nin en ünlü şehirlerinden biri olan Antalya'da daha önce hiç olmayan bir olay gözlemlendi. Her yıl denizin çekilmesine alışık olan halk bu defa hiç görmediği bir şeyle karşılaştı. Her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapan, pek çok alanıyla Türkiye'nin en popüler şehirleri arasında yer alan Antalya denizlerinde su öyle bir çekildi ki, görenler hayrete düştü. Daha önce denizin bu denli çekildiğini görmeyen halk paniğe kapıldı. Peki Antalya denizleri ne durumda? Denizlerde çekilme neden yaşanıyor? İşte o çok merak edilen haberin detayları...

Denizlerin kış aylarında çekilme süreci yaşaması oldukça normal karşılanan bir durum olsa da bu denli bir çekilmeye ne Antalya halkı ne de deniz severler bir açıklama getiremedi. 4 ile 20 metre arasında çekilen deniz görenlerin paniğe kapılmasına neden oldu. Kar ve yağmurun bu denli yağmasına karşın denizlerin çekilme miktarı görenleri korkuttu. Antalya kıyılarında deniz suyu çekildi. Türkiye kıyılarındaki suyun Afrika'ya doğru sürüklendiği gözlemlendi.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kum, güneş, deniz severler gözlerini sahillere çevirdi. Sahillerdeki suyun geçtiğimiz senelere kıyasla çok fazla çekilmiş olması bir takım soruları da beraberinde getirdi. Sosyal medyaya damga vuran o görüntüler en çok da deniz severleri korkuttu. Deniz suyunun uzun yıllar sonra 4 ile 20 metre arası çekildiği gözlemlendi. Sosyal meydada suyun bu denli çekildiğini gören kullanıcılar ''su bile gidiyor'' yorumunda bulundu.