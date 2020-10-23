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Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
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Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!

Türkiye'de son zamanlarda kadın cinayetleri durdurulamıyor! Ankara'da babası tarafından vahşice öldürülen Şeyma Yıldız'ın davası bugün görüldü. Katil Harun Yıldız'ın ne ceza aldığı bugün mahkemede belli oldu. Mahkeme tarafından Harun Yıldız'a verilen ceza nedir?

23 Ekim 2020 Cuma 13:48
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
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Ankara'nın Çubuk ilçesi Kargın mahallesinde meydana gelen acımasız cinayet aylarca konuşulmuştu. 6 Şubat'ta kızını dershane çıkışında dövdükten sonra çektiği boş arsada kafasına tabanca ile 5 kurşunla ateş ederek kızını öldüren babanın vahşeti duyanların kanını dondurmuştu.

İntenette İzlediği Videodaki Kadını Kızına Benzetip Öz Kızını Öldürdü!


İntenet üzerinden görmüş olduğu uygunsuz videodaki bir kadını kızına benzeten baba Harun Yıldız apar topar dershane de olan kızının yanına giderek başta darp etmiş sonrasında ise zorla şiddet uygulamaya devam ederek Şeyma Yıldız’ı kimsenin olmadığı bir arsaya götürmüş ve kafasına 5 kurşun sıkarak öldürmüştü.

Savcı Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstedi

Olayın ardından polisten kaçmayan Harun Yıldız polisi arayarak ihbar etti. Polis tarafından tutuklanan Harun Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "alt soydan akrabayı kasten öldürülmesi" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası adı altında dava açıldı.

Karar Duruşması Yapıldı!

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılaması sırasında yaptığı bilirkişi görüşünde, Harun Yıldız'ın kızına kıyasla videoda ki kadının kızı olmadığı ortaya çıktı. Harun Yıldız, bugün yapılan duruşmada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Son Güncelleme: 23.10.2020 13:48
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Harun YıldızŞeyma YıldızCinayetMahkemeKadın Cinayetleri
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