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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyelik başvuruları açıklandı!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üye alacağı açıklandıktan sonra Resmi Gazetede üyelerde aranan şartlar açıklandı. Pek çok kişi ise kurum tarafından alınacak üyelerin hangi şartları sağlaması gerektiğini araştırmaya başladı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 02:56
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyelik başvuruları açıklandı!
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu tarafından yapılan son dakika açıklamaları sonrasında üye alınacağı açıklandı. Yayınlanan Resmi Gazetede şartları belirlenen personel alımları için pek çok kişi araştırmalarına hız verdi.

Başvuru şartları açıklandı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu personel alımı için gerekli şartlar Resmi Gazetede yayınlanırken şartlar;

  • 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımak.
  • Herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görevli veya yetkili bulunmamak.
  • En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak.
  • Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

Olarak belirtildi.

Başvuru tarihleri dikkat çekti

Başvurular sonrasında üye seçimleri yapılacağı açıklanırken başvuru ile birlikte yazılı bilgilendirme, dilekçe ve fotoğraflı CV’nin başvuru için zorunlu olduğu açıklandı.

Online başvuru yapmak istemeyenler Cumhurbaşkanlığı Başvuru Kabul Bürosuna giderek bizzat başvuru yapabilirler. E-posta ile yapılmak istenen başvuruların tihekuyelikbasvurusu@tccb.gov.tr adresine, posta ile başvuru yapmak isteyenler ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü adreslerinden başvurularını yapabilirler.

Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler yaşanabileceği için adaylara başvuru tarihinden en az 2 hafta önce başvurularını tamamlamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Fotoğraflı CV’de ise kişisel sorular, iletişim, eğitim, çalışma geçmişi ve okullar yer almalı açıklamaları yapıldı.

 

 

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 02:56
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Türkiye Insan Hakları Ve Eşitlik KuruluÜyelikBaşvuruşartlar
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