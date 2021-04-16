Türkiye için kritik dönem! Vaka sayıları kritik eşiğe inmezse 9 gün tam kapanma..

Koronavirüs salgınıyla mücadelede kısmi kapanmaya giden Türkiye'de kritik bir dönem yaşanıyor. Son Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka sayılarında herhangi bir düşme yaşanmadığı takdirde daha sert tedbirler alabileceğini duyurmuştu. Bu konuşmanın ardından uzmanlar 9 gün tam kapanmanın Kabine'nin gündeminde olabileceği değerlendirmelerinde bulundular.

Kabine toplantısı sonrası alınan kararların uygulanmaya alınması sonrası gözler bir taraftan günlük olarak yayınlanan risk tablosuna çevrilirken kritik eşik olarak bilinen günlük vaka sayılarının 25 veya 30 binlere inme durumu ise hem vatandaşlar hem de uzmanlar tarafından sıkı bir şekilde takip edilmeye başlandı.

Bilim Kurulu üyeleri, vaka sayılarına beklenilen gelişme yaşanması halinde alınan tedbirlerin etkilerinin 10 gün içinde tabloya yansıyacağını aktarırken şayet sağlanmaması durumunda Başkan Erdoğan'ın söylediği daha sert ve sıkı tedbirlerin gündeme geleceğini ifade ettiler.