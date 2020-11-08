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Türkiye genelinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi

Türkiye genelinde gerçekleştirilen korona-virüs salgını sebebiyle yapılan denetimlerde tüm il geneli için alınan tedbir kararlarına uymayan, aykırı toplu taşıma ticari araçlardan 105 araç seferden men edildi. 4 bin 400 iş yeri planlanan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle uyarılırken 13 iş yeri ise kapatıldı.

08 Kasım 2020 Pazar 11:31
Türkiye genelinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre 81 İl Valiliğine gönderilen Korona-virüs Salgın denetimleri kapsamında Cuma günü tüm illerde denetimler gerçekleştirildi. İşyerleri, ticari taksiler, Toplu taşıma araçları, pazar yerleri, cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucunda 42 bin ticari taksi ,şehir içi-dışı toplu taşıma aracı ,900 pazaryeri,63 bin kalabalık cadde denetimden geçti. Denetimlerde 54 bin 800 personel görev aldı.


Yapılan bu denetimlerde alınan tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi, 4 bin 336 iş yeri uyarıldı, 13 iş yeri ise tedbirlere uymadıkları gerekçesi ile çalışmalarına son verildi. 6 bin 412 kişinin maskelerini takmadığı ve  12 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi.

Tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilirken bazı işletmeler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Tedbirler kapsamında bir çok işyerine uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerde görev alan personel caddelerde kurallara uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunurken kurallar vatandaşlara işyerlerine tekrarlandı.



Son Güncelleme: 08.11.2020 11:31
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Anahtar Kelimeler:
Korona-virüsDenetim
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