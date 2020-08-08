Türkiye Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına devam edecek!

Geçen hafta içinde Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşanan Natvex gerginliği sonrasında Yunanistan Mısır ile bir anlaşma imzalamıştı. Deniz yetki alanlarını sınırlandırmaya yönelik yapılan anlaşma sonrasında gerginlik yeniden başladı. Türkiye ile Libya arasında yapılan ve BM tarafından onaylanan deniz yetki sınırlandırma anlaşmasını hiçe sayan bu anlaşmanın yapılması sonrasında Türkiye’den tepki gösterilen bir açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı anlaşmayı “sözde” olarak ifade etti ve yok hükmünde olduğunu bildirdi. Türkiye’nin ilgili alan içerisinde herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmesine müsaade etmeyeceği ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kıbrıs Türkleri’nin meşru hak ve çıkarlarını savunmaya devam edeceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gelişmeler sonrasında Yunanistan’ın verdiği sözü yerine getirmediğini dile getirerek yeniden sondaj çalışmalarına başlanacağını ve Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin araştırmalarına geri döneceğini aktardı.

Yeni Natvex İlanı

Mısır ve Yunanistan arasındaki deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının yapılması sonrasında Türk Deniz Kuvvetleri 10-11 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz’de tatbikat yapacağını açıkladı. Açıklamaya göre gerilimin meydana geldiği Meis ve Rodos adaları arasında atış eğitimleri gerçekleştirilecek.