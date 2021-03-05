Türkiye Diyanet Vakfı zekat seferberliği başlattı

’ndan tüm Türkiye’yi kapsayan büyük birprojesi başlatıldı. Bilindiği üzere zekat yıl boyunca yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. İhtiyaç fazlası olan vatandaşlarımız, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza zekat sayesinde büyük bir destek vermektedir. Zekat zenginin malının belli bir miktarını hayır kurumlarına veya ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza paylaşmasına denir. Türkiye Diyanet Vakfı da bu çerçevede kardeşlerimiz zekatla bereketlensin adlı bir çalışma başlattı. Bu proje sayesinde insanların paylaşma ve infak duygusunun artacağına işaret edildi. Konuyla alakalı konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Başkanı İhsan Açık, hem yurt içinde hem de yurt dışında çok büyük bir kitleye ulaşmayı amaçladıklarını, bu zorlu süreçlerde paylaşarak çıkacağımızı, Müslüman aleminin birbirine karşı duyarlı olması gerektiğinin altını çizerek herkesi bu etkinliğe davet etti. Türkiye Diyanet Vakfı’nın düzenlemiş olduğu bu etkinlikler kapsamında ülkemizde ve İslam aleminde milyonlarca insan İhtiyaçlarını gideriyor.