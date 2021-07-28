Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kültür Şubesi Başkanlığı, Bangladeş'in kuruluşunu kutladı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kültür Şubesi Başkanlığı, Bangladeş’in 100. yılını kutlayan bir mesaj yayınladı. Kültür Şubesi Başkanı Deniz Çakar, bu vesileyle Ankara’da bulunan Bangladeş Büyükelçisi’ne özel bir pul koleksiyonu hediye etti.

Bangladeş Büyükelçiliği de ‘’Ulusun Babası’’ olarak nitelendirilen Mujibur Rahman’ın doğum gününü de kutladı. Büyükelçilik ayrıca Bangladeş Büyükelçisi Masud Mannan’ın Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kültür Şubesi Başkanlığı Deniz Çakar’la olan görüşmeden detayları da resmi intenet sitesinde paylaştı.

Deniz Çakar yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı yapılacak jestlerle beraber daha güçleneceğine inandığını ifade etti. Çakar, Mujinur Rahman’ın Bangladeş ve uluslararası demokrasi için oldukça önemli işler yaptığının altını çizdi.

Bangladeş Büyükelçisi, Çakar’ın verdiği pul koleksiyonu için kendisine, Dışişleri Bakanlığı’na ve Türk Posta Teşkilatı’na teşekkür etti.