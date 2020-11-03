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Türkiye depremin simgesi Ayda'ya köfte yedirmek için seferber oldu

İzmir depremin yaşanan korkunç deprem birçok binayı enkaza çevirmişken, enkazdan 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki mucize bebek Ayda bebeğin, enkazdan çıkartıldıktan sonra istediği bir şey olduğu sorulduğunda köfte ayran istemesini ekran karşısında izleyen vatandaşlar seferber oldu. Hastane karşısında bulunan köfte salonlarının telefonları Alda bebeğe köfte yedirmek isteyen vatandaşların aramalarıyla kitlendi.

03 Kasım 2020 Salı 15:12
Türkiye depremin simgesi Ayda'ya köfte yedirmek için seferber oldu
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İzmir depremin yaşanan korkunç deprem birçok binayı enkaza çevirmişken, enkazdan 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki mucize bebek Ayda bebeğin, enkazdan çıkartıldıktan sonra istediği bir şey olduğu sorulduğunda köfte ayran istemesini ekran karşısında izleyen vatandaşlar seferber oldu. Hastane karşısında bulunan köfte salonlarının telefonları Alda bebeğe köfte yedirmek isteyen vatandaşların aramalarıyla kitlendi. 

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, İzmir’de yaşanan korkunç depremde enkaz altında kalmıştı. Umutların tükendiği anlarda sabah saatlerinde bir mucize yaşandı.3 yaşındaki Ayda bebek enkaz altından sağ bir şekilde çıkarıldı.


Ayda’nın mucize kurtuluşundan sonra anne Figen Gezmiş için umutlu arayışlar başladı ve anneye ulaşılmak için tüm ekipler seferber oldu ancak bir süre sonra genç annenin cansız edenine ulaşıldı.

Birçok ilden köfte siparişi verildi

Depremin umudu haline gelen Ayda bebeğin, enkazdan çıkarıldıktan sonra kendini kurtaranlardan köfte ve ayran istemesi herkesin içini sızlattı. Küçük ayda ‘ya köfte yedirmek isteyen vatandaşlar tüm Türkiye’den seferber olarak Ayda’nın kaldırıldığı hastanenin çevresinde bulunan Restoranların telefonlarını kitledirler. Başta İzmir, Ankara, Trabzon ve İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından telefon sesleri kesilmedi.

 “İlk köftesini biz yedirmek istiyoruz”

Aldıkları bu yoğun köfte siparişleri üzerine duygusal anlar yaşadıklarını ifade eden bir restoranda şef olan şef Erdal Doğan olayı anlatırken ne kadar duygulandıklarını ifade etti ve şuan bu talebi Ayda’nın tedavi olduğu için gerçekleştiremediklerini ancak Ayda’nın ilk köftesini kendilerinin yedirmek istediğini söyledi



Son Güncelleme: 03.11.2020 15:12
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Anahtar Kelimeler:
Aydanın Ilk IsteğiKöfte Ayran
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