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Türkiye' den Facebook sosyal medya platformuna girilemeyecek mi? Temsilci atanmadı!

Yürürlüğe yeni giren Sosyal Medya Yasası bir çok tartışmaya neden olmuş ama meclisten geçmiştir. Bazı sosyal medya platformları istenilen temsilciyi atamaması üzerine akıllarda Türkiye' de erişilemeyecek mi sorularını da getirmiş oldu ve temsilci atamayanların arasına Facebook' ta katıldı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 22:37
Türkiye' den Facebook sosyal medya platformuna girilemeyecek mi? Temsilci atanmadı!
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Siber Haklar Uzmanı Profesör Doktor Yaman Akdeniz, yürürlüğe geçen Sosyal Medya Yasası çerçevesinde Facebook adlı sosyal medya platformunun Türkiye’ de temsilci bulundurmayacağını kararlaştırdığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Akdeniz yaptığı paylaşımında:

“Facebook, yürürlüğe geçen Sosyal Medya Yasası çerçevesinde Türkiye’ ye temsilci atamayacak. Tıpış tıpış gelecekler diyenlere duyurulur. Twitter ve Google’ ın Sosyal Medya Yasası kapsamında neyi tercih edeceği de merakla beklenirken Facebook aldığı karar diğer soyal medya platformlarını da etkileyecek gibi duruyor” dedi. Sonrasında bir tweet paylaşımında daha bulundu, bu tweetinde ise:

“Hükümetin ne tepki göstereceği şuanda büyük bir merak konusu, masaya sadece sopa koyarak, sosyal medya platformlarının görüşlerini almadan, temel hak ve özgürlükler kapsamında çokça problemi bulunan bir kanunu 10 gün gibi kısa bir zamanda Meclis’ ten geçirirsen, meyvesi bu olur”

Takipçilerine İnstagram adlı uygulamanın da aynı karara vardığını hatırlatarak bilgilerin bir duyum olmadığını bir bildirim niteliği taşıdığını söyledi. Yani kullanıcılar bu gidişle Aralık ayının sonlarından itibaren İnstagram ve Facebook adlı dev sosyal medya uygulamalarına erişemeyecek.

Sosyal Medya Yasası Süreç:

İfade Özgürlüğü Deneği tarafından oluşturulan bilgilerin ışığına göre sosyal medya yasasının işleyiş süreci:

*2020 yılının 1 Ekim ayına kadar sosyal medya platformları tarafından temsilci atanmalı,

*2020 yılının Kasım ayında temsilci atamadan devam edenlere 10 Milyon Türk Lirası değerinde ödeme cezası,


*2020 yılının Aralık ayında 30 Milyon Türk Lirası değerinde ödeme cezası,

*2021 yılının Ocak ayında reklam bulundurmama cezası,

*2021 senesinin Nisan ayında intenet hızının %50 azalması. Yani bant genişliğinin düşürülmesi,

*2021 Mayıs ayında ise intenet hızının %90 oranında azalması.

 

 

 



Son Güncelleme: 05.10.2020 22:37
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