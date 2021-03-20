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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan bir kararname ile Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnamede sözleşmenin hükümleri fesh edilerek Türkiye'nin ayrıldığı belirtildi.

20 Mart 2021 Cumartesi 12:27
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi
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Kadınlar ve kız çocukları için hazırlanan ve şiddeti hedef alan ve dünya tarihinde ilk Avrupa sözleşmesi olma özelliği taşıyan bir sözleşme olan 'İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ayrıldı. Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Hazırlandığı ilk günden bugüne kadar Türkiye dahil olmak üzere Avrupa Konseyine üye 20 ülke tarafından onaylanan İstanbul Sözleşmesi 2011 yılının 11 Mayısıs tarihinde imzaya İstanbul’da açılmasından dolayı 'İstanbul Sözleşmesi' diye biliniyor.

Şiddetten uzak, mağdurun yanında ve suçlunun adilce yargılanmasıyla daha iyi bir gelecek sunulması hazırlanan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili son dönemlerde 'çekilme' tartışmaları yaşanmıştı. Biyolojik veya hukuki olmaksızın ev içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik her türlü şiddetin önüne geçilmesi ve bunlarla mücadelede gerekli standartlar öngören İstanbul Sözleşmesi'nde Avrupa Birliği'ne üye ülkelerine de hukuki olarak bağlanılmasını sağlayan ilk belge olma özelliğini taşıyordu. Kadın aktivistleri başta olmak üzere tüm insan hakları örgütleri, İstanbul Sözleşmesi'nin kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri önleneceği ve kadınları koruyan bir anlaşma olduğunu savunuyorlardı.

Türkiye'de özellikle son yıllarda bir çok kadının ölüm haberlerinin gelmesi ve kadına yönelik şiddetin de her geçen gün artmasıyla birlikte bunlarla mücadele için öngörülen sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshedildiği bildirildi. Erdoğan'ın imzası ile alınan kararda ise T.C. adına 11 Mayısıs 2011'de imzalanan be Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan kadına ve aile içi şiddetin önlenmesi ile birlikte bunlara karşı mücadele etmeye ilişkin Avrupa Konseyi'ne ait sözleşmenin fesh edildiği ifadeleri yer aldı.

İşte 19 Mart tarihli Cumhurbaşlkanlığı kararının yaymlandığı Resmi Gazete:

 

 

 

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 12:27
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Istanbul SözleşmesiTürkiyeCumhurbaşkanlığı KararıResmi Gazeteçekilme KararıSözleşme Feshi
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