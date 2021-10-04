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Türkiye Büyük Millet Meclis’inde eski halılar kalktı yerine anti-statik halı döşendi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘nde yeni dönemin başlaması ile birlikte milletvekillerinin streslerini en aza indirgemek, gerginliklerini yok etmek ve sinilerini de biraz olsun gevşetmek adına eski halılar değiştirildi ve yerlere de bakır kablolar döşendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yönetimi, bazen milletvekilleri arasında geçen sert tartışmaların ve hatta birbirlerini yumruklamaya kadar varan kavgaların yaşandığı TBMM Genel Kurul salonunda milletvekillerinin yaşamış oldukları stresi ve gerginlik birikimini önlemek amacı ile bir takım yeni tedbir kararları aldı ve bunları da meclis açılışından önce uygulamaya koydu. Yeni alınan bu tedbirler çerçevesinde ise zemine son derece güçlü iletkenliğe sahip olan bir bakır tel topraklama işlemi uygulandı ve sonrasında da meclis içinde ki eski halılar kaldırılarak yerine anti – statik halı döşemesi yapıldı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 13:10
Türkiye Büyük Millet Meclis’inde eski halılar kalktı yerine anti-statik halı döşendi!
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Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘nde yeni yasama dönemi başlamadan hemen önce genel kurul salonunun eski halıları kaldırıldı ve yerine de anti – statik halılar döşendi. Yerlere de bakır kablo döşemesi yapıldı. Bunun amacı ise milletvekilleri arasında ki gerginlikler azalsın ve milletvekilleri de biraz daha sakin olsunlar diye. Meclis ‘in derdi milletvekillerin yaşadıkları stres oldu.

Yasama faaliyetlerinde gelişmiş teknolojik cihazların kullanılması için ‘’ dijital restorasyon ‘’ gerçekleştirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, yoğun geçen siyasi gündemi ve mesailerden dolayı sürekli olarak milletvekilleri arasında tansiyon artıyor ve gerilimin tırmandığı Genel Kurul salonunda, yaşanan bu gerilimi tetikleyebilecek olan bütün yan etkileri ortadan kaldırabilecek bir takım önlemleri uygulamaya koymaya karar verdi.

Milletvekilleri artık Mecliste stressiz ve sakin bir şekilde çalışabilecekler

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz ‘ın haberine göre özellikle de elektronik sistemlerden kaynaklanan vücutta ki yoğun elektrik birikimini önlemek adına Meclis zeminine bakır tel topraklama yöntemi uygulandı.

Meclisin yenilenen ant – statik özelliği olan halıları da milletvekillerinin yaşamış oldukları stres yüklerini azaltması amaçlanmıştır. Milletvekillerinin daha yoğun olarak oksijen alıp rahatlamaları adına Meclis Genel Kurulu ‘nun havalandırma sistemine destek olması için vekillerin sıralarına ‘’ aynı arabalarda olduğu şekilde ‘’ havalandırma ünitesi yerleştirildi.

Alınan bu yeni tedbirlerin özellikle de uzun soluklu olan çalışmalarda Genel Kurul ‘da ki havanın kalitesinin düşmesi ve oksijen seviyesinin az olması sebebi ile de milletvekillerinin ister istemez uyku moduna geçiş yapmalarını önlemek amacı güdülmektedir.

Yenilenen Genel Kurul ‘da vekil masalarında bulunan çekmeceler de iptal edildi. Konu ile alakalı olarak Meclis yönetimi de ‘’ Milletvekilleri yine de protestolarına devam edecekler ise ne olacak? Bu durum nasıl önlenecek? ‘’ sorusuna, ‘’ O zaman da elektrik verilir ‘’ şakası ile yanıt verdi. Yeni teknik sistem ile beraber vekillerin parmak izleri de yeniden alınmaya başlanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘nin teknik donanımını anlatan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri olan Mehmet Ali Kumbuzoğlu meclis içinde yapılan değişiklikler ile ilgili, ‘’ Milletvekili sıralarının renklerini orijinal rengi olan gül ağacı rengine boyadık. Masaları renkleri mat hale getirildi ve böylelikle de ışıktan kaynaklı olarak parlaklık rahatsızlıklarını da ortadan kaldırmış olduk. Meclisin halı sistemlerini de baştan aşağı yeniledik ve son derece hijyenik ve alt tarafları da bakır sistemler ile donatarak, elektrik sistemlerini yer altından geçirdik ve böylelikle de topraklama sistemini de kurguladık. ‘’ sözlerini dile getirdi.

Kumbuzoğlu, yapılan teknik düzenlemelerin milletvekillerinin yaşamış oldukları streslerini azaltacak biçimde tedbirler olduğunu belirtti. Genel Kurul Salonu ‘nda görüntülerin, sekiz kamera ile HD sistemi ve 4K sistemine elverişli olacak biçimde yapıldığını da söyleyen Kumbuzoğlu, salon içinde ses güçlendirme işlemi de yapıldığını ve havalandırma sistemlerinin de daha aktif bir hale getirdiklerini aktardı.

Yeni sistem ile birlikte oylama işlemleri ve yoklama işlemlerinin kapalı devre sistemi ile çalışacağını söyleyen Kumbuzoğlu, ‘’ oylama işlemleri ile yoklama işlemleri ve yapılan bütün konuşma sistemleri de parmak izi ve pin kodu girilerek mekanizma devreye sokulacaktır. ‘’ bilgisini paylaştı.


Son Güncelleme: 04.10.2021 13:10
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Anahtar Kelimeler:
Yasama DönemiTBMMDeğişikliklerYeniliklerYeni DönemMilletvekili
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