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Türkiye, Atatürk'e ve Özgecan'a hakaretler eden 20 yaşındaki Alihan'ı konuşuyor!

Sosyal medya hesaplarında yayınlanan bir video tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Twitter kullanıcılarının 'SapıkAlihantutuklansın' etiketi ile paylaştığı videolarda isminin Alihan Ş. olduğu öğrenilen 20 yaşındaki gencin, Özgecan Arslan'a ve Atatürk'e hakaretler ettiği, Tür bayrağını yırttığı ve tecavüz itirafı bulunuyor. Korkunç görüntülerin yer aldığı videonun olay yaratan detayları..

05 Nisan 2021 Pazartesi 12:27
Türkiye, Atatürk'e ve Özgecan'a hakaretler eden 20 yaşındaki Alihan'ı konuşuyor!
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Twitter hesaplarında dün akşam Türkiye gündemini sarsan korkunç bir olay yaşandı. Adının Alihan Ş., olduğu öne sürülen 20 yaşındaki gencin ortaya çıkan videolarında; Türk Bayrağı'nı yırttığı ve Atatürk ile Özgecan Aslan'a hareketler yağdırdığı görülüyor. Bundan 6 yıl önce 3 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden şahsın bu görüntüleri ise sosyal medyada infial yaratırken kullanıcılar 'SapıkAlihantutuklansın' etiketi ile binlerce paylaşım yaptı.

7’den 70’e herkesin tepkisini toplayan görüntülerde Alihan Ş.'nin sosyal medya kullanıcısı ile gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında 6 yıl önce tatil için köye gittiğinde orada 3 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiğini itiraf etti. Başka ortaya çıkan videolarda Türk Bayrağı'nı yırtan gencin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Özgecan Aslan'a da hareketler ettiği görüldü.

Herkesi şok eden bu görüntülerin ardından bütün kullanıcılar ayağa kalkarken #SapıkAlihanTutuklansın etiketi ile binlerce tweet atıldı. Yapılan şikayetler üzerine İstanbul Emniyeti'ne bağlı çocuk şube Müdürlüğü ekipleri Alihan Ş. isimli şahsı Kağıthane İlçesi'nde bulunan evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli konumunda gözaltına alınan şahsın hakkında yapılacak suçlamaların belirlenmesi sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Son Güncelleme: 05.04.2021 12:27
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Anahtar Kelimeler:
SapıkAlihantutuklansınözgecan ArslanAtatürke Hakaret
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