Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!

Alkollü içkilere yapılan ÖTV zamları sonrasında yapılan araştırmalarda Türkiye’nin Avrupa 4.’sü olduğu belirtildi. Yıllık tüketimi 40 milyon litre olan alkollü içeceklerden en fazla tüketilen 70 cc’lik rakının fiyatı 175 TL olurken bu fiyatın 103 TL’si ÖTV olarak açıklandı.

Türkiye’de en fazla tüketilen alkollü içki olan Rakının 1 litresinin fiyatına %234uygulandığı belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda Türkiye alkollü içecekler vergisinde İsveç, Finlandiya ve İrlanda’dan sonra Avrupa 4.’sü oldu.

Mey İçki CEO’su Levent Kömür konu ile ilgili, yeniden değerlenme oranı Türkiye geneli tüm ürünlerde ortalama 3 kat artarken, gıda enflasyonu 3,5 kat, MTV 4,5 kat olmasına ve doların 2020 yılında 5 kat artmasına rağmen alkollü içki fiyatlarında ki artışın 8 kat arttığını belirtti. Ayrıca Kömür, sahte içki nedeniyle 2020 yılının sonlarına doğru 150 kişinin hayatını kaybettiği ve bu nedenle devletin 3 milyar TL verginin kaybolduğunu belirtti.

Vergi kaybı 3 milyar TL

Yaşanılan vergi kaybının Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a aktarıldığını belirten Levent Kömür, yapılan fiyat zamları ve ÖTV artışlarının kardan çok zarara neden olduğunu devletin yılda 2,5 – 3 milyar TL zarar ettiğini ve bu durumdan kazananın sadece etil alkol üreticilerinin olduğu açıklamalarında bulunurken yapılan ÖTV zamlarının büyük zararı olduğuna dikkat çekti.