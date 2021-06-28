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Türkiye, 6 ülkeye sınırlarını kapattı!

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 81 İl Valiliğine gönderilen 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelgede 6 ülkeye sınırların kapatıldığı bildirilirken bu ülkelerin Bangladeş, Güney Afrika, Brezilya, Nepal, Hindistan ve Sri Lanka oldukları belirtildi. Genelgede, söz konusu ülkelerden Türkiye'ye yapılacak olan uçuşların yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulduğu aktarıldı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 18:52
Türkiye, 6 ülkeye sınırlarını kapattı!
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1 Temmuz tarihinden itibaren kademeli normalleşmeye geçiş hazırlıkları devam ederken İçişleri Bakanlığı tarafından 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu bir genelge yayımladı. 81 İl Valiliğine gönderilen genelge koronavirüs salgının ortaya çıkan yeni varyantlarıyla birlikte bazı ülkelerdeki salgının seyrinin değiştiği ve ve bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan öneriler doğrultusunda Türkiye genelinde bazı tedbir ve uygulamaların hayat geçirileceği bildirildi. 

Tüm kara, hava ve deniz yollarının yanı sıra demiryolu sınır kapılarında kademeli normalleşme tarihinden itibaren bu tedbirlerin hayata geçirileceği belirtildiği genelgede Bangladeş, Güney Afrika, Brezilya, Nepal, Hindistan ve Sri Lanka'dan Türkiye'ye yapılacak tüm uçuşlarında ikinci bir karar alınıncaya kadar durdurulduğu bildirildi. Buna göre, söz konusu ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.

Başka bir ülkeden Türkiye'ye giriş yapan ve son 14 gün içerisinde söz konusu ülkelerde bulunduğu tespit edilen kişilerin Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra azami 72 saat önce yaptırdığı negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve bu kişiler valilikler tarafından belirlenecek olan yerlerde 14 gün boyunca karantinada kalacak. PCR test sonuçları pozitif olanların ise sonuç tarihinden itibaren izolasyona alınacağı ve 14 gün karantinada kalacağının belirtildiği genelgede Afganistan ve Pakistan’dan gelecek olan yolculara da zorunlu karantina uygulama süresinin 10 gün olarak uygulanacağı ve 7. gününde yapılan PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda zorunlu karantina uygulamasının sonlandırılacağı belirtildi.


Son Güncelleme: 28.06.2021 18:52
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Anahtar Kelimeler:
Içişleri Bakanlığı6 ülkeSınırları Kapatma KararıDelta Varyantı
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