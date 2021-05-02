İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Türkiye, 15 ülkeden gelen yolculara PCR testi zorunluluğunu kaldırdı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulama alınan yurt dışı PCR testi zorunluğu 15 ülkeden gelen yolcular için geçerli olmayacak. 15 Mayıs tarihinden itibaren geçilecek yeni uygulamayla ilgili yapılan açıklama yazısında söz konusu ülkelerin isimleri yer aldı.

02 Mayıs 2021 Pazar 14:07
Türkiye, 15 ülkeden gelen yolculara PCR testi zorunluluğunu kaldırdı!
Takip Et:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen yolcular için uygulamaya alınan PCR testi, 15 Mayıs tarihinden itibaren bazı ülkeler için geçerli olmayacak. Aralarında Birleşik Krallık ve Japonya'nın yanı sıra Çin'in de bulunduğu 15 ülke yolcuları arık Türkiye'ye gelişlerinde PCR testi yaptırmak zorunda almayacak.

Alınan tedbirlerde yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan tüm yolculardan, uçuşlardan yaklaşık 72 saat önce yaptırdıkları PCR testini ibraz etmesi gerekiyordu. Son alınan kararla birlikte ise isimleri açıklanan 15 ülkeden gelen tüm yolculardan zorunlu olarak ibraz edilmesi geren test talep edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün resmi yazısında,, 15 Mayıs 2021 tarihi itibarıyle Hong Kong, Çin, Tayvan ve Vietnam ile birlikte Avustralya, Yeni Zelanda ve Singapur'dan gelen yolculardan PCR testi istenmeyeceği belirtildi. PCR testi zorunluğu kapsamında girmeyen diğer ülkelerinde Tayland, İsrail, Güney Kore, Birleşik Krallık, Japonya'nın yanı sıra Letonya, Ukrayna, Lüksemburg ve Estonya olduğu ifade edildi. Yazıda bu ülkelerden Türkiye’ye hava, kara ve deniz yoluyla giriş yapan yolcuların ülkeye girişlerde kendilerinden PCR testi talep edilmeyeceği belirildi..

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 14:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
15 Mayıs15 ülkePCR TestiYurt Dışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi Gazete'de 2 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi haberler var? 2 Mayıs 2021 Pazar Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 2 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi haberler var? 2 Mayıs 2021 Pazar Resmi Gazete atama kararları
Sahurda fırınlar açık mı? 2 Mayıs Pazar bugün fırınlar kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
Sahurda fırınlar açık mı? 2 Mayıs Pazar bugün fırınlar kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
Tam kapanma akaryakıt satışlarını % arttırdı
Tam kapanma akaryakıt satışlarını % arttırdı
Resmi Gazete'de 1 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi haberler var? 1 Mayıs 2021 Cumartesi Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 1 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi haberler var? 1 Mayıs 2021 Cumartesi Resmi Gazete atama kararları
Alkol Satışı yasak mı, yasak kalktı mı? Alkol atışı yasağında son durum ne, yasak devam ediyor mu?
Alkol Satışı yasak mı, yasak kalktı mı? Alkol atışı yasağında son durum ne, yasak devam ediyor mu?
Getir yasaklarda açık mı? Getir saat kaça kadar çalışıyor?
Getir yasaklarda açık mı? Getir saat kaça kadar çalışıyor?

Popüler Haberler

2021 ALES sınav yorumları : ALES soruları zor muydu kolay mıydı?
2021 Formula 1 yarışı canlı izle - Portekiz GP F1 izle
Bugün kimin maçı var? 2 Mayıs 2021 Pazar Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
2 Mayıs Pazar ALES sonuçları ne zaman açıklanacak ? ÖSYM 2021 ALES sınav sonuç bilgisi
Yeşilçam dizisi yeni sezon olacak mı? Yeşilçam 2. sezon ne zaman çıkacak?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle! 1 Mayıs 2021 Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Yüzleşme sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı Kaç?
EBA canlı ders yoklama alınır mı? Yapılan yoklama devamsızlık hakkından sayılıyor mu?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
TFF, 2021-2022 sezonu maçlar ne zaman başlayacak? Süper Ligde yeni sezon hangi tarihte başlayacak?
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin anlamı
ALES sınavı ne zaman? ALES/1 sınavı saat kaçta başlayacak?
Yay haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Canlı izle BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor? TRT 2 Mayıs Pazar Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak?
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman yer aldığı dizi ve film yapımları
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay doğum tarihi
instagram takip ettiklerinin hepsini silme işlemi nasıl yapılır? 2021 Instagram takipçi silme
Kadir Gecesinin önemi nedir? Kadir gecesinde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? 2021 Kadir Gecesi ne zaman?
TJK 2 Mayıs 2021 Pazar at yarışı sonuçları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.