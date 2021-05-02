Türkiye, 15 ülkeden gelen yolculara PCR testi zorunluluğunu kaldırdı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen yolcular için uygulamaya alınan PCR testi, 15 Mayıs tarihinden itibaren bazı ülkeler için geçerli olmayacak. Aralarında Birleşik Krallık ve Japonya'nın yanı sıra Çin'in de bulunduğu 15 ülke yolcuları arık Türkiye'ye gelişlerinde PCR testi yaptırmak zorunda almayacak.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün resmi yazısında,, 15 Mayıs 2021 tarihi itibarıyle Hong Kong, Çin, Tayvan ve Vietnam ile birlikte Avustralya, Yeni Zelanda ve Singapur'dan gelen yolculardan PCR testi istenmeyeceği belirtildi. PCR testi zorunluğu kapsamında girmeyen diğer ülkelerinde Tayland, İsrail, Güney Kore, Birleşik Krallık, Japonya'nın yanı sıra Letonya, Ukrayna, Lüksemburg ve Estonya olduğu ifade edildi. Yazıda bu ülkelerden Türkiye’ye hava, kara ve deniz yoluyla giriş yapan yolcuların ülkeye girişlerde kendilerinden PCR testi talep edilmeyeceği belirildi..