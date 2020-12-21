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Turkcell, evde kal kampanyası ile 2 GB bedava internet verecek!

Ülke genelinde yeni alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarında kimse evinden dışarıya çıkmasın ve ev içerisinde canı sıkılmasın diye Turkcell, müşterilerine özel kampanya yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük operatör şirketlerinden birisi olan Turkcell, müşterilerine hediye internet vermeye devam ediyor. Yapılan bu kampanyalardan faydalanmak için ne yapılması gerektiği ise en çok merak edilen konular arasında yerini almış durumda

21 Aralık 2020 Pazartesi 20:34
Turkcell, evde kal kampanyası ile 2 GB bedava internet verecek!
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Turkcell, abonelerine evde kalırken herhangi bir zorluk yaşamaması ve hızlarının azalmaması için farklı avantajlar sunmaya devam ediyor. Büyük operatörler, evde kredi kartlarından TL yüklemelerinin kullanımını desteklemek için büyük ölçekli bir kampanya başlattı.

Salgın döneminde ev içerisinde sıkılan kişiler rahat rahat intenet kullanabilsin diye hazırlanan kampanyalar oldukça ilgi görmektedir. Turkcell kampanya süresince 2 GB bedava intenet sunmaya devam edecek. Vatandaşlar, Turkcell bedava intenet ile ilgili araştırmalara başladı.

Turkcell'in ücretsiz intenet kampanyası ile evinizden çıkmadan sadece hatlarınıza TL yüklemeniz yeterlidir. Evinden çıkmadan kredi kartıyla hatta para yükleme yapanlar için Turkcell 2GB bedava intenet hediye ediyor. Hattına kredi kartı ile TL yükleyen herkes için geçerli olacaktır.

Turkcell evden çıkmadan kredi kartı ile yükleme yap 2 GB bedava intenet kazan kampanyası…

Turkcell, evden çıkmadan kredi kartı ile yükleme 2 GB bedava intenet kampanyası ile müşterilerini gülümsetmeye devam ediyor. Kredi kartıyla hatlarına TL yükleyen faturasız hat sahipleri için tasarlanan bu kampanyadan herkes yararlanacak. Kredi kartı ile hattınıza TL yükledikten sonra, anında 2 GB bedava intenet alacaksınız.

Turkcell evden çıkmadan kredi kartı ile yükleme yap 2 GB bedava intenet kazan kampanyası sayesinde çok GB harcamak için sadece kredi kartıyla para yüklemeniz yeterli. Kurulumdan sonra dijital operatörler oturum açacak ve 2 GB intenet kolaylıkla devralınacaktır.

Bu kampanya ile 2 GB bedava intenet kazanmak isteyen tüm abonelerin sadece kredi kartı ile sunulan paketleri satın almaları gerekecek. Tek yapmanız gereken dijital operatör uygulamasına giriş yapmak ve sizi gülümseten fırsat kampanyasına tıklamak. Turkcell evden çıkmadan kredi kartı ile ödeme yapıyor, 2 GB bedava intenet kampanyası sayesinde aboneler hatlarına TL yükledikten hemen sonra 2 GB intenete sahip olacak.

Turkcell evden çıkmadan kredi kartı ile yükleme yap 2 GB bedava intenet kazan kampanyası için hazırlanan paketler…

Ücretsiz 2GB Turkcell Kazanma Kampanyası için hazırlanan paketler netlik kazandı:

 

Turkcell aynen 5 GB paket

Turkcell aynen 10 GB paket

Turkcell aynen 15 GB paket

Turkcell gülümseten 6 GB paketi

Turkcell gülümseten 8 GB paket

Turkcell gülümseten 10 GB paket

Turkcell, gülümseten 14 GB'lık paket olarak açıklandı.

Tüm müşteriler paketlerin içeriğini merak etmekte. 2 GB almak için sunulan paketlerin detaylarının neler olduğu merak konusu oldu. İşte bedava Turkcell 2GB intenet sunan paketler.

Turkcell aynen 5 GB paketi

  1. 5 GB intenet
  2. Her yöne 500 dakika
  3. Her yöne 1000 SMS
  4. Turkcell Aynen 5 GB paket ücretiyse her ay 45 Lira

Turkcell aynen 10 GB paketi

  1. 10 GB intenet
  2. Her yöne 500 dakika
  3. Her yöne 1000 SMS
  4. Turkcell Aynen 5 GB paket ücretiyse her ay 55 Lira

Turkcell aynen 15 GB paketi

  1. 15 GB intenet
  2. Her yöne 500 dakika
  3. Her yöne 1000 SMS
  4. Turkcell Aynen 5 GB paket ücretiyse her ay 60 Lira

Turkcell gülümseten 6 GB paketi

  1. 6 GB intenet
  2. Her yöne 1000 dakika
  3. Her yöne 1000 SMS
  4. Turkcell Aynen 5 GB paket ücretiyse her ay 50 Lira

Turkcell gülümseten 8 GB paketi

  1. 8 GB intenet
  2. Her yöne 1000 dakika
  3. Her yöne 1000 SMS
  4. Turkcell Aynen 5 GB paket ücretiyse her ay 55 Lira

Turkcell gülümseten 10 GB paketi

  1. 10 GB intenet
  2. Her yöne 1000 dakika
  3. Her yöne 1000 SMS
  4. Turkcell Aynen 5 GB paket ücretiyse her ay 60 Lira

Turkcell gülümseten 14 GB paketi

  1. 14 GB intenet
  2. Her yöne 1000 dakika
  3. Her yöne 1000 SMS
  4. Turkcell Aynen 5 GB paket ücretiyse her ay 70 Lira


Son Güncelleme: 21.12.2020 20:34
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Anahtar Kelimeler:
TurkcellBedavaInternetKampanya
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