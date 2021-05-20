Türk Yıldızları’ndan 19 Mayıs’a özel video klip

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:47
Türk Yıldızları
bu sene de kutlamalarda yer almaya devam ediyor. Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma
, Gençlik ve Spor Bayramı
’na özel bir video klip hazırladı. İçerisinde uçak gösterilerinin ve manevralarının yer aldığı klip, görenleri sevindirdi. Türk Yıldızları tarafından hazırlanmış olan video klip, Türk Yıldızları’nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Türk Yıldızları’nın 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak hazırladıkları videoyu buradan
izleyebilirsiniz.
Son Güncelleme: 20.05.2021 18:47
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