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Türk Yıldızları’ndan 19 Mayıs’a özel video klip

Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir video klip hazırladı. Klip, Türk Yıldızları’nın Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:47
Türk Yıldızları’ndan 19 Mayıs’a özel video klip
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Türk Yıldızları bu sene de kutlamalarda yer almaya devam ediyor. Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir video klip hazırladı. İçerisinde uçak gösterilerinin ve manevralarının yer aldığı klip, görenleri sevindirdi. Türk Yıldızları tarafından hazırlanmış olan video klip, Türk Yıldızları’nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Türk Yıldızları’nın 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak hazırladıkları videoyu buradan izleyebilirsiniz.


Son Güncelleme: 20.05.2021 18:47
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Anahtar Kelimeler:
Türk Yıldızları19 Mayıs Atatürkü AnmaGençlik Ve Spor Bayramı
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