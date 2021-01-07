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Türk Telekom 6 ilde geçerli internet kesintisi yapacağını duyurdu

Türk Telekom resmi internet sitesinde yayınladığı bildiriye göre bazı tarih ve saatlerde geçerli internet kesintisi yapacağı duyurdu.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:55
Türk Telekom 6 ilde geçerli internet kesintisi yapacağını duyurdu
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Yapılan açıklamaya göre İstanbul ilinin de içinde olduğu diğer 6 ilde belirli bölgelerde intenet kesintisi yapacak. İlk kesintinin 7 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşeceğini duyuran Türk Telekom daha iyi hizmet verebilmesi için alt yapıda çalışmalar yapacağını vatandaşlara duyurdu. Kovid-19 sebebi ile evde bulunma oranı eskisinden daha çok arttığından kaynaklı bütün aile bireyleri haliyle intenet kullanmakta. İntenet hızının düşmesi veya kopması gibi sorunların çok olduğu bu süreçte Türk Telekom çalışmalar yaparak vatandaşa daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyor.  Bu süreçte herkesin evlerinde bulunmasından kaynaklı intenet kullanım oranı çoğaldı. Bu yüzden sorunların giderilmesi için birçok çalışmalar başlatıldı.

Türk Telekom’un açıkladığı tarih-saat ve 6 İlin ilçeleri ile birlikte yayınladığı liste!

  1. İstanbul, Ümraniye – 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00
     
  2. İstanbul, Beykoz – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
     
  3.  Hatay, Antakya – 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00
  4.  Hatay, Hassa – 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00
     
  5.  Antalya, Akseki – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00
  6. Adıyaman, Merkez – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
     
  7.  Bitlis, Mutki – 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00
     
  8. Trabzon, Ortahisar – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00


Son Güncelleme: 07.01.2021 19:55
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Anahtar Kelimeler:
Türk TelekomInternet
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