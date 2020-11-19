Türk Telekom 20 Kasım Cuma ve 22 Kasım Cumartesi günü hangi illerde internet kesintisi yapılacak?

Türkiye’nin en geniş intenet altyapısını kapsamında bulunduran Türk Telekom’dan milyonlarca kullanıcıyı üzecek bir açıklama geldi. Türk Telekom tarafından yapılan açıklamaya göre 20-22 Kasım tarihlerinde 10 şehir bünyesinde intenet kesintisi gerçekleştirileceği ifade edildi.

Türk Telekom tarafından yayımlanan planlı kesinti açıklamasında 20-22 Kasım tarihlerinde Kayseri, Kırşehir, Antalya, Afyonkarahisar, Isparta, Yozgat, Trabzon, Erzurum ve Bingöl illerinde intenet kesintisi gerçekleştirileceği bildirildi. Kesintinin nedeni olarak ise altyapıda çalışma planlandığı ifade edildi. Kesintilerin yapılacağı saatler aşağıdaki gibi duyuruldu.

Trabzon 00.00-06.00

Diğer illerde 02.00-06.00

21 Kasım İntenet Kesintisi

İstanbul Avrupa Yakası 02.00-06.00