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Türk Tabipleri Birliği'nin yeni başkanı kim oldu? Dr. Şebnem Korur Fincancı kimdir?

Türk Tabipler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu. Korona virüs sürecinde yoğun eleştiriler alan birliğin başkanlık seçiminde Dr. Şebnem Korur Fincancı yeni başkan olarak seçildi.

29 Eylül 2020 Salı 10:56
Türk Tabipleri Birliği'nin yeni başkanı kim oldu? Dr. Şebnem Korur Fincancı kimdir?
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Pandemi süreci ile birlikte açıklamaları ile gündeme gelen Şebnem Korur Fincancı Türk Tabipler Birliği’nin yeni başkanı oldu. Korona virüs döneminde birçok siyasetçinin eleştirisine maruz kalan Tür Tabipler Birliği’nin kapatılması bile gündeme gelmişti. Bu eleştirilerin ardından kongreye giden Birlik’te başkan seçimi yapıldı. Seçimde kazanan taraf Etkin Demokrat TTB olurken, yeni başkan Şebnem Korur Fincancı seçildi.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

1959 yılında doğan Şebnem Korur Fincancı, şu an 61 yaşındadır. Adli tıp ve rehabilitasyon alanlarında uzman olarak bilinen Fincancı, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim üyesidir. Birçok konuda öncülük eden Fincancı, Ceza Hukuku Araştırmaları Deneğinin kurucu üyelerinden biridir.


İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Şebnem Korur Fincancı, Tür Tabipler Birliği ve odası adına birçok alanda hizmet vermiştir. Uluslararası cezaevleri çalışma gruplarında yer alan ünlü doktor, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu’nda da bir dönem çalışmıştır.

3 dil bilen uzman doktor, Evrensel gazetesindeki köşe yazıları ile dikkat çekmiştir. Sivri dilli bir yazar olan Fincancı, terör örgütü propagandası yapma ile suçlanmıştır. O dönem tutuklanan Fincancı, yargı sürecinde suçsuz bulunarak tahliye edilmiştir.



Son Güncelleme: 29.09.2020 10:56
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Anahtar Kelimeler:
Türk Tabipler BirliğiŞebnem Korur Fincancı
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