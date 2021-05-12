Türk sinemasının Avrupa’daki kaybı 100 milyon lirayı buldu!

İngiltere’de 17 Mayıs’ta sinema salonları faaliyet gösterirken Almanya henüz net bir tarih vermedi. Günde binlerce kişi Almanya’da aşı vurulurken hükümet yasakları hafifleteceğe benziyor. Alman sektörü ise pandemiden kaynaklı devletten destek alıyor. Türkiye bu durumda en çok etkilenen ülkeler arasında yer alırken Türkiye'de 1 milyar liradan fazla hasılat kaybına uğrayan Türk sineması, ise Avrupa gelirinde 2 yıldır fayda göremiyor.
Bu sayede kurallara uyarak eğer hükümet izin verirse sinema salonları 10 Haziran’da izleyicisi ile buluşacak.
Son Güncelleme: 12.05.2021 18:30