Türk sinemasının Avrupa’daki kaybı 100 milyon lirayı buldu!

İngiltere’de 17 Mayıs’ta sinema salonları faaliyet gösterirken Almanya henüz net bir tarih vermedi. Günde binlerce kişi Almanya’da aşı vurulurken hükümet yasakları hafifleteceğe benziyor. Alman sektörü ise pandemiden kaynaklı devletten destek alıyor. Türkiye bu durumda en çok etkilenen ülkeler arasında yer alırken Türkiye'de 1 milyar liradan fazla hasılat kaybına uğrayan Türk sineması, ise Avrupa gelirinde 2 yıldır fayda göremiyor.

Türk sinemasında 100 milyon liralık gelir kaybına uğranırken sinema sektörü ile uğraşan firmalar sinema salonlarının açılışı için İçişleri Bakanlığı’na talepte bulundular. Ülkemizde görülen koronavirüs salgını gerekçesi ile 12 Mayıs tarihinde açılacakken tam kapanma döneminin ardından salonlar’da faaliyete geçeceği söylendi.

Bu sayede kurallara uyarak eğer hükümet izin verirse sinema salonları 10 Haziran’da izleyicisi ile buluşacak.