Türk Silahlı Kuvvetleri'nden PKK'ya büyük darbe: 105 terörist etkisiz halde..

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi dün gece boyunca Şınak'taki harekat merkezinde bulundular.

Buradan PKK'ya karşı icra edilen Pençe-Şimşek ile Pençe-Yıldırım operasyonlarını takip eden Bakan Akar, yaptığı bir açıklamada terör örgütüne verilen büyük darbeyle ilgili bilgiler paylaştı. Bakan Akar açıklamasında 23 Nisan tarihinde başlatılan ve halen devam eden operasyonlarda şimdiye kadar toplam 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

komuta kademesiyle birlikte Şınak'taki 'Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi' komutanlığında incelemelerde bulunan ve buradaki denetimlerin ardından sıfır noktadaki Hacıpaşa Hudut Karakolu'na giden Bakan Akar, alay komutanından hudut tekmili aldı ve karakolda görev yapan Mehmetçik ile karavanada iftarını açtı.

Askerlerin bayramını kutlayan Bakan Akar, yapan Akar, askerlerin bayramını kutladı. Türkiye sınırlanın güvenliği için TSK'nın kahramanca mücadele verdiğini belirten Akar, kaçakçılık ile de önemli başarılar kazandıklarını ve terör de hiç bir şekilde göz açtırmayacaklarını söyledi.

Mehmetçiğin gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında PKK'nın çok büyük zayiat verdiğini ve 1 Ocak tarihinden bugüne kadar da toplam 1056 teröristin Mehmetçik sayesinde etkisiz hale getirildiğini söyleyen Bakan Hulusi Akar, teröristlere ait çok fazla mühimmata el konulduğunu ve onlara ait sığınıklarında Mehmetçik tarafından yok edildiğini ifade etti.