İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden PKK'ya büyük darbe: 105 terörist etkisiz halde..

Şırnak'ta bulunan harekat merkezinde terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen Pençe-Şimşek ile Pençe-Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyonlarda bu güne kadar 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

13 Mayıs 2021 Perşembe 13:15
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden PKK'ya büyük darbe: 105 terörist etkisiz halde..
Takip Et:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi dün gece boyunca Şınak'taki harekat merkezinde bulundular.

Buradan PKK'ya karşı icra edilen Pençe-Şimşek ile Pençe-Yıldırım operasyonlarını takip eden Bakan Akar, yaptığı bir açıklamada terör örgütüne verilen büyük darbeyle ilgili bilgiler paylaştı. Bakan Akar açıklamasında 23 Nisan tarihinde başlatılan ve halen devam eden operasyonlarda şimdiye kadar toplam 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

TSK komuta kademesiyle birlikte Şınak'taki 'Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi' komutanlığında incelemelerde bulunan ve buradaki denetimlerin ardından sıfır noktadaki Hacıpaşa Hudut Karakolu'na giden Bakan Akar, alay komutanından hudut tekmili aldı ve karakolda görev yapan Mehmetçik ile karavanada iftarını açtı.

Askerlerin bayramını kutlayan Bakan Akar, yapan Akar, askerlerin bayramını kutladı. Türkiye sınırlanın güvenliği için TSK'nın kahramanca mücadele verdiğini belirten Akar, kaçakçılık ile de önemli başarılar kazandıklarını ve terör de hiç bir şekilde göz açtırmayacaklarını söyledi.

Mehmetçiğin gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında PKK'nın çok büyük zayiat verdiğini ve 1 Ocak tarihinden bugüne kadar da toplam 1056 teröristin Mehmetçik sayesinde etkisiz hale getirildiğini söyleyen Bakan Hulusi Akar, teröristlere ait çok fazla mühimmata el konulduğunu ve onlara ait sığınıklarında Mehmetçik tarafından yok edildiğini ifade etti.

 


Son Güncelleme: 13.05.2021 13:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Pençe OperasyonuTSKMsbHulusi AkarPKK105 Terörist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı

Popüler Haberler

Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Mayıs 2021 Perşembe
Emanet 179. bölüm Kanal 7 canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 62. bölüm Fox TV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm ATV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
BİM açık mı? BİM saat kaçta kapanıyor? 13 Mayıs BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros BİM çalışma saatleri
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan'ın hayatı!
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan yer aldığı dizi ve film yapımları
SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi? Mayıs 2021
Uyanış Büyük Selçuklu Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 13 Mayıs 2021 Perşembe
Bitcoin neden düşüşe geçti?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Mayıs 2021 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?
Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun yer aldığı dizi ve film yapımları
Diş estetiği fiyatları ne kadardır? Diş estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.