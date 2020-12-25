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Türk Halk Müziği Sanatçısından üzücü haber! Engin Nurşani yaşamını yitirdi

1,5 yıldır amansız hastalığı ile mücadele eden ünlü sanatçı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

25 Aralık 2020 Cuma 13:51
Türk Halk Müziği Sanatçısından üzücü haber! Engin Nurşani yaşamını yitirdi
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Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani’nin ölümü ile ilgili tedavi gördüğü hastaneden ilk gelen açıklamada, 1,5 yıl önce gırtlak kanseriyle mücadele eden Nurşani sabah saat 07.00 sularında hayatını kaybettiği söylenildi.

Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani kimdir?

9 Ocak 1984 Almanya’nın Krefeld şehrinde doğmuştur. Henüz 36 yaşında olan genç sanatçı küçük yaşlarından itibaren babası tarafından aldığı müzik eğitimi ile kendini geliştirmiştir. Babasının halk ozanı olması ile birlikte Nurşani de babası gibi halk ozanı olmak istemesi, fakat babasının daha iyi bir meslek seçmesini istemesi üzerine Nurşani babasından gizli eğitim almaya devam etmiştir. 2003 yılında babasının haberi olmadan çıkarttığı “Adına bir çizik attım” albümü ile İstanbul’a gelen   sanatçının o andan itibaren müzik hayatı başlamıştır.



Son Güncelleme: 25.12.2020 13:51
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Anahtar Kelimeler:
Engin NurşaniGırtlak Kanseri
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