Türk Halk Müziği Sanatçısından üzücü haber! Engin Nurşani yaşamını yitirdi

Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani kimdir?

Türk Halk Müziği Sanatçısı’nin ölümü ile ilgili tedavi gördüğü hastaneden ilk gelen açıklamada, 1,5 yıl önceyle mücadele eden Nurşani sabah saat 07.00 sularında hayatını kaybettiği söylenildi.

9 Ocak 1984 Almanya’nın Krefeld şehrinde doğmuştur. Henüz 36 yaşında olan genç sanatçı küçük yaşlarından itibaren babası tarafından aldığı müzik eğitimi ile kendini geliştirmiştir. Babasının halk ozanı olması ile birlikte Nurşani de babası gibi halk ozanı olmak istemesi, fakat babasının daha iyi bir meslek seçmesini istemesi üzerine Nurşani babasından gizli eğitim almaya devam etmiştir. 2003 yılında babasının haberi olmadan çıkarttığı “Adına bir çizik attım” albümü ile İstanbul’a gelen sanatçının o andan itibaren müzik hayatı başlamıştır.

