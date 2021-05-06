Türk Edebiyatının önemli kadın yazarı Emine Işınsu Öksüz hayatını kaybetti. Emine Işınsu Öksüz kimdir, eserleri nelerdir?

Küçük Dünya, Azap Topraklar, Tutsak, Sancı, Kaf Dağı’nın Ardından gibi birçok unutulmaz eserin sahibi olan Emine Işınsu Öksüz 5 Mayıs 2021’de hayatını kaybetti. Vefatının ardından yaşamı ve eserleri hakkındaki bilgiler araştırılmaya başladı.

Emine Işınsu’nun hayatı ve eserleri

Işınsu, 17 Mayıs 1983’te Kars’ta dünyaya geldi. Cumhuriyet döneminin önemli kadın şairlerinden olan annesi Halide Nusret Zorlutuna ve babası Tümgeneral Aziz Vecihi’nin kızı olan Işınsu sürekli şiir ve edebiyattan bahsedilen bir çevrede büyüdü. Liseyi Ankara TED Kolejinde okudu. Üniversitede Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü okudu. Bir süre de Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İşletme Bölümünü de devam etti. Üniversiteye devam ederken bir dönem AFS bursu ile Amerika’ya eğitim için gitti. İlk eseri ise henüz 17 yaşında yazdığı şiir kitabı olan İki Nokta’ydı. Küçük Dünya adlı romanıyla ilk ödülünü alan Işınsu yayın hayatına roman ağırlıklı devam eti. Romalarında kadının tutsaklığı, Türkiye’nin tutsaklığına ağır verirken son zamanlarda Türk Edebiyatının önemli tasavvuflarının hayatlarını ele alan eserler de yazmıştır. Önemli gazete ve dergilerde yazılar yazan aynı zamanda yazdığı oyun ve denememelerle de dikkat çeken başarılı yazar emine Işınsu yazın hayatına birçok ödül sığdırdı.

Kendisi gibi yazar olan Prof. Dr. İskender Öksüz ile evli olan Işınsu’nun bu evlilikten 3 çocuğu bulunmakta. 2008 de Alzheimer hastalığına yakalanana başarılı yazar 5 Mayıs 2021’de 83 aşında hayatını kaybetti. Cenaze namazının yarın Ankara Hacı Bayram camisinde kılınacağı ve Gölbaşı mezarlığına defnedileceği bilgisi paylaşıldı. Başarılı kadın yazarın vefatının ardından birçok önemli isim Twitter hesaplarından başsağlığı dileklerinde bulundu

Küçük Dünya (1966)

Azap Toprakları (1970)

Ak Topraklar (1971)

Tutsak (1973)

Sancı (1974)

Çiçekler Büyür (1978)

Canbaz (1982)

Kaf Dağı’nın Ardında (1988)

Alpaslan (1990)

Atlı Karınca (1990)

Cumhuriyet Türküsü (1993)

Nisan Yağmuru (1997)

Havva (1999)

Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri (2002)

Bukağı (2004)

Hacı Bayram (2005)

Hacı Bektaş Veli (2008)

Bir Aile (2013)