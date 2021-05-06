İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Türk Edebiyatının önemli kadın yazarı Emine Işınsu Öksüz hayatını kaybetti. Emine Işınsu Öksüz kimdir, eserleri nelerdir?

Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan emine Işınsu öksüz 5 Mayıs 2021’de 83 yaşında vefat etti. Haberi eşi Prof. Dr. İskender Öksüz Twitter hesabından ‘az önce eşim Emine Işınsu’yu kaybettim’ şeklinde duyurdu. Peki, Emine Işınsu kimdir? Türk edebiyatına damga vuran eserleri nelerdir?

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:16
Türk Edebiyatının önemli kadın yazarı Emine Işınsu Öksüz hayatını kaybetti. Emine Işınsu Öksüz kimdir, eserleri nelerdir?
Takip Et:

Küçük Dünya, Azap Topraklar, Tutsak, Sancı, Kaf Dağı’nın Ardından gibi birçok unutulmaz eserin sahibi olan Emine Işınsu Öksüz 5 Mayıs 2021’de hayatını kaybetti. Vefatının ardından yaşamı ve eserleri hakkındaki bilgiler araştırılmaya başladı.

Emine Işınsu’nun hayatı ve eserleri

Işınsu, 17 Mayıs 1983’te Kars’ta dünyaya geldi. Cumhuriyet döneminin önemli kadın şairlerinden olan annesi Halide Nusret Zorlutuna ve babası Tümgeneral Aziz Vecihi’nin kızı olan Işınsu sürekli şiir ve edebiyattan bahsedilen bir çevrede büyüdü. Liseyi Ankara TED Kolejinde okudu. Üniversitede Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü okudu. Bir süre de Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İşletme Bölümünü de devam etti. Üniversiteye devam ederken bir dönem AFS bursu ile Amerika’ya eğitim için gitti. İlk eseri ise henüz 17 yaşında yazdığı şiir kitabı olan İki Nokta’ydı.  Küçük Dünya adlı romanıyla ilk ödülünü alan Işınsu yayın hayatına roman ağırlıklı devam eti. Romalarında kadının tutsaklığı, Türkiye’nin tutsaklığına ağır verirken son zamanlarda Türk Edebiyatının önemli tasavvuflarının hayatlarını ele alan eserler de yazmıştır. Önemli gazete ve dergilerde yazılar yazan aynı zamanda yazdığı oyun ve denememelerle de dikkat çeken başarılı yazar emine Işınsu yazın hayatına birçok ödül sığdırdı.

Kendisi gibi yazar olan Prof. Dr. İskender Öksüz ile evli olan Işınsu’nun bu evlilikten 3 çocuğu bulunmakta. 2008 de Alzheimer hastalığına yakalanana başarılı yazar 5 Mayıs 2021’de 83 aşında hayatını kaybetti. Cenaze namazının yarın Ankara Hacı Bayram camisinde kılınacağı ve Gölbaşı mezarlığına defnedileceği bilgisi paylaşıldı. Başarılı kadın yazarın vefatının ardından birçok önemli isim Twitter hesaplarından başsağlığı dileklerinde bulundu

Küçük Dünya (1966)

Azap Toprakları (1970)

Ak Topraklar (1971)

Tutsak (1973)

Sancı (1974)

Çiçekler Büyür (1978)

Canbaz (1982)

Kaf Dağı’nın Ardında (1988)

Alpaslan (1990)

Atlı Karınca (1990)

Cumhuriyet Türküsü (1993)

Nisan Yağmuru (1997)

Havva (1999)

Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri (2002)

Bukağı (2004)

Hacı Bayram (2005)

Hacı Bektaş Veli (2008)

Bir Aile (2013)




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emine Işınsu ÖksüzKüçük DünyaYazar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hıdrellez duası nedir, nasıl yapılıyor? Hıdrellez'de dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar
Hıdrellez duası nedir, nasıl yapılıyor? Hıdrellez'de dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar
2021 tam kapanma hangi gün sona eriyor, uzatılacak mı?
2021 tam kapanma hangi gün sona eriyor, uzatılacak mı?
20 yaş challenge nedir? kimler 20 yaş challenge katıldı? 20 yaşındaki fotoğrafıy paylaşımları
20 yaş challenge nedir? kimler 20 yaş challenge katıldı? 20 yaşındaki fotoğrafıy paylaşımları
Denize üşen terlikleri alırken boğuldu
Denize üşen terlikleri alırken boğuldu
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?

Popüler Haberler

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm canlı yayın tek parça izle TV 8
Kızımızı Oda dizisinin yeni transferi Melisa Aslı Pamuk oldu. Kırmızı oda 36. Bölüm fragmanı yayınladı mı?
Hıdırellez günü gül ağacına dilek nasıl ve saat kaçta tutulur? neler yapılmalıdır?
ATV Kuruluş Osman 57. bölüm full izle
Kanal D Sadakatsiz 28. bölüm full izle
TRT 1 Benim Adım Melek 64. bölüm full izle
Sadakatsiz dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı açıklandı!
Zuhal Topal'la Sofrada 5 Mayıs durumu!
Hıdrellez duası nedir, nasıl yapılıyor? Hıdrellez'de dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar
Kırmızı Oda dizisi Mitra'nın babası Rıza kim? Gerçek adı ne?
Günlük burç yorumları; 3 Mayıs 2021 Pazartesi astroloji ve burç yorumları
TRT 2'de bu ay yayınlanacak filmler neler?
Sergen Yalçın Hatay maçı için ne söylemişti?
Zorunlu deprem sigortası yıllık mı yoksa aylık mı yaptırılır?
Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? 30 Nisan Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu sözleri
Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandırıyor? Melahat Abbasova biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz 28. bölüm tek parça izle! Kanal D Sadakatsiz son bölüm
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut hakkında bilgiler
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2021
Hande Kazanova kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
30.000 tl ye alınacak araba marka ve modelleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.