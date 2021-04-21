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Türk bayrağına çirkin saldırı

Aydın’da bulunan Kuşadası ilçesinde bir vatandaş duvarda asılı bulunan Türk bayrağını söküp yere atmıştı. Bu olayın ardından şahıs adliyeye sevk edildi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 15:26
Türk bayrağına çirkin saldırı
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Aydın iline bağlı olan Kuşadası ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Aydın’da bulunan Kuşadası ilçesinde bir vatandaş duvarda asılı bulunan Türk bayrağını söküp yere atmıştı. Bu olayın ardından şahıs adliyeye sevk edildi.

Polisin yapmış olduğu detaylı araştırmalar neticesinde kimliği ve yeri tespit edilen şahıs, titiz bir operasyon sonucunda emniyet mensupları tarafından kıskıvrak yakalanarak hakkında işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan fail, Türk bayrağımızın bir namus olduğunu, şanlı Türk bayrağını duvardan aldıktan sonra çok sevdiği arkadaşı olan  Şehit Başkomiserimiz Yaşar Aykaç’ın mezarına götürdüğünü ifade etti. Bayrağı neden indirdin sorusuna ise bayrağımızı çok seviyorum yanıtını verdi. Kişinin adli işlemleri devam ediyor.




Son Güncelleme: 21.04.2021 15:26
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Anahtar Kelimeler:
AydınTürk Bayrağı
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