Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?

Mescid-i Aksa’da devam eden saldırılarda bir İsrail polisi tarafından plastik mermi ile vurulan Turgut Alp Boyraz’ın sağlık durumu merak edildi. Anadolu Ajansı’nın Orta Doğu Editörü olan Turgut Alp Boyraz Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.

Turgut Alp Boyraz’ın sağlık durumu nasıl?

Anadolu Ajansı’nın Orta Doğu Editörü olan Turgut Alp Boyraz Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle yaralandı. Kudüs Jeruselam’da yaşayan Turgut Alp Boyraz’ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmamıştır.