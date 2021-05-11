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Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?

Mescid-i Aksa’da devam eden saldırılarda bir İsrail polisi tarafından plastik mermi ile vurulan Turgut Alp Boyraz’ın sağlık durumu merak edildi. Anadolu Ajansı’nın Orta Doğu Editörü olan Turgut Alp Boyraz sağlık durumu araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

11 Mayıs 2021 Salı 00:52
Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?
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Mescid-i Aksa’da devam eden saldırılarda bir İsrail polisi tarafından plastik mermi ile vurulan Turgut Alp Boyraz’ın sağlık durumu merak edildi. Anadolu Ajansı’nın Orta Doğu Editörü olan Turgut Alp Boyraz Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu. 

Turgut Alp Boyraz’ın sağlık durumu nasıl?

Anadolu Ajansı’nın Orta Doğu Editörü olan Turgut Alp Boyraz Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle yaralandı. Kudüs Jeruselam’da yaşayan Turgut Alp Boyraz’ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmamıştır.




Son Güncelleme: 11.05.2021 00:52
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Anahtar Kelimeler:
Mescid-i AksaTurgut Alp Boyraz
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