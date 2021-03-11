Tüp taşıyan araçta çıkan yangın panik yarattı

Adana’da tüp satan bir araç park halinde iken yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı araç sokakta panik yarattı.

Olay Adana’ya bağlı Kozan ilçesinin Tavşantepe bölgesinde akşam saatlerinde yaşandı. Tüp ve su satan bir araç park halindeyken bir anda yanmaya başladı. Vatandaşlar tarafından fark edilen araç, içinde tüp bulunması ihtimali sebebi ile panik yarattı. Aracın çevresinden uzaklaşan vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Aracın içinde tüp bulunmaması yangının daha büyümesine engel oldu. Yangının çıkışına neyin neden olduğu henüz tespit edilemedi.

Ekipler tarafından yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.