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Tunceli'nin Munzur Vadisi'ndeki orman yangınları halen sürüyor

Tunceli’nin Munzur Vadisi’ndeki orman yangınları halen sürüyor. Bir süredir devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. İşte detaylar…

02 Eylül 2021 Perşembe 02:23
Tunceli'nin Munzur Vadisi'ndeki orman yangınları halen sürüyor
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Geçtiğimiz ay içerisinde Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşanan orman yangınları maddi ve manevi açıdan büyük bir yıkıma yol açmıştı. Yangınlarda birçok canlı hayatını kaybetmiş birçok insan ise evsiz kalmıştı. Şu sıralarda ise Tunceli’nin Munzur Vadisi’nde devam eden orman yangınları Türkiye’nin ciğerini yakmaya devam ediyor.

AFAD’dan Orman Yangını Açıklaması

Afet  ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tunceli’nin Munzur Vadisi’nde devam eden orman yangınlarının başlangıç noktası vadiye 30 km uzakta olan Fırtına Veli bölgesiydi. Yangının başlangıçta kontrol altına alındığı ancak rüzgar ve sıcaklığın etkisiyle yeniden etkili olmaya başladığı ifade edildi.

Tunceli Büyükşehir Belediyesi ve Ovacık Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanında yaklaşık 100 kişilik AFAD ekibinin yangınlara havadan ve karadan müdahale ettiği ifade edildi. Arazinin yapısı sebebiyle karadan yapılan müdahalelerde zorluk yaşandığı ve daha fazla hava aracına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.


Son Güncelleme: 02.09.2021 02:23
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Anahtar Kelimeler:
Orman YangınıMunzur VadisiTunceliAfad
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