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Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir hakim intihar etti!

Tüm gün ulaşılamayan ve bugün makamına gitmeyen Tunceli'de görev yapan hakim kaldığı otel odasında ölü bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda hakimin intihar ettiği belirtilirken konu hakkında detaylı soruşturma yapılacağı açıklandı.

03 Eylül 2020 Perşembe 20:20
Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir hakim intihar etti!
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2 ay önce Tunceli’nin Hozat ilçesine ataması yapılan Hakim Erkin Özen kaldığı otel odasında intihar etti açıklamaları sonrasında gündemde bomba etkisi yarattı. Bugün makamına gitmeyen Hakim Özen telefonlara da çıkmayınca polis ekiplerine haber verildi. Yapılan araştırmalar sonucunda Hakim’in vefat ettiği tespit edildi.


Hakim Erkin Özen’in koruma görevlisi kaldığı otelin kapısını defalarca çalmasına rağmen kapı açılmayınca polis ekiplerine haber verildi. Tunceli polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi ve hakim Erkin Özen’in cansız bedenini buldu.

Başından vurularak vefat edildiği tespit edilen hakimin otel odasında yapılan inceleme ve detaylı soruşturma sonrasında intihar ettiği belirlendi. Ön otopsi sonucu ile kesin ölüm sonucu belirtilen hakimin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeni ile intihar ettiği açıklandı. Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında detaylı soruşturma başlatılacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 03.09.2020 20:20
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Anahtar Kelimeler:
Tunceli HozatHakim Intihar Etti
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