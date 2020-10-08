Tunceli'de Türk Kızılay ekipleri nine ve dedelere organik ürünler hediye etti

’de Türkekipleri 15 nine ve dedeye organik ürünler hediye etti. Sosyal yardımlar çerçevesinde çalışma yapan Kızılay ekipleri, kent merkezindeki 15 nine ve dedeyi tespit ederek onlara özel olarak bal, dağ sarımsağı, dut, kuş bunu ve ceviz gibi organik ürünlerle donatılan sepetler hazırladı.

Salgın nedeniyle hazırlanan sepetlerde Tunceli’de yetiştirilen organik ürünlerden olduğunu söyleyen Kızılay Başkanı Ferhat Güven, büyüklere şifa olsun diyerek ‘’Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gönüllüler olarak çalışmalar sürdürülecek.’’ diye konuştu.