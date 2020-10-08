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Tunceli'de Türk Kızılay ekipleri nine ve dedelere organik ürünler hediye etti

Tunceli'de Türk Kızılay ekipleri tarafından 15 dede ve nineye organik ürünler hediye edildi. Doğal ürünlerden oluşturulan sepet içerisinde pandemiye karşı bağışıklık güçlendirici ürünlere yer verildi.

08 Ekim 2020 Perşembe 18:05
Tunceli'de Türk Kızılay ekipleri nine ve dedelere organik ürünler hediye etti
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Tunceli’de Türk Kızılay ekipleri 15 nine ve dedeye organik ürünler hediye etti. Sosyal yardımlar çerçevesinde çalışma yapan Kızılay ekipleri, kent merkezindeki 15 nine ve dedeyi tespit ederek onlara özel olarak bal, dağ sarımsağı, dut, kuş bunu ve ceviz gibi organik ürünlerle donatılan sepetler hazırladı.

Salgın nedeniyle hazırlanan sepetlerde Tunceli’de yetiştirilen organik ürünlerden olduğunu söyleyen Kızılay Başkanı Ferhat Güven, büyüklere şifa olsun diyerek ‘’Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gönüllüler olarak çalışmalar sürdürülecek.’’ diye konuştu.



Son Güncelleme: 08.10.2020 18:05
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TunceliSon DakikaKızılay
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