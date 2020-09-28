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Tunceli'de terör örgütü PKK'ya ait 12 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Tunceli'de silahlı terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 12 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Valilik terör örgütüne ait çok sayıda teçhizat ve yaşam malzemesine el konulduğunu açıkladı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 01:38
Tunceli'de terör örgütü PKK'ya ait 12 sığınak kullanılamaz hale getirildi
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Tunceli’de terör örgütüne karşı başlatılan operasyonda örgüte ait olduğu belirlenen 12 sığınak imha edildi.


Valiliğin yaptığı son dakika açıklamasında, merkez kırsalında yürütülen operasyonlarda 12 sığınağın imha edildiğine yer verildi. Sığınak içinde 1 tabanca, 2 telsiz, 1 pil bloğu, 1 gece görüş dürbünü, 4 terörist kıyafeti, 1 akü, 2 tüp, 3 sırt çantası ile çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiğine yer verildi.

Yapılan açıklamalarda terör unsurlarının bulunup etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Son Güncelleme: 28.09.2020 01:38
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Anahtar Kelimeler:
TunceliSon DakikaOperasyon
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