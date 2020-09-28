Tunceli'de terör örgütü PKK'ya ait 12 sığınak kullanılamaz hale getirildi

28 Eylül 2020 Pazartesi 01:38
Tunceli’de terör örgütüne karşı başlatılan operasyonda örgüte ait olduğu belirlenen 12 sığınak imha edildi.
Valiliğin yaptığı son dakika
açıklamasında, merkez kırsalında yürütülen operasyonlarda 12 sığınağın imha edildiğine yer verildi. Sığınak içinde 1 tabanca, 2 telsiz, 1 pil bloğu, 1 gece görüş dürbünü, 4 terörist kıyafeti, 1 akü, 2 tüp, 3 sırt çantası ile çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiğine yer verildi.
Yapılan açıklamalarda terör unsurlarının bulunup etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Son Güncelleme: 28.09.2020 01:38
Takip Et: