Tunceli’de muhtarlık seçimi heyecanı

Ölümden veya farklı bir nedenden dolayı düşen muhtarlıklara yeni muhtarların gelmesi için yapılacak seçimler 2 mahallede ve 7 köyde gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde 753 mahallede ve köyde insanlar muhtarlık seçimi heyecanını yaşayacak. Tepebaşı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ile Sarıtaş, Cebe, Paşadüzü, Gökçekonak, Paşadüzü, Çukurca, Taşıtlı ve Geçimli köylerinde bu sabah 08.00’den itibaren oy kullanma süreci başladı.

Kapsamlı güvenlik tedbirler kapsamında gerçekleştirilen oy kullanma sürecinde şu ana kadar ciddi bir sorun yaşanmadı. Oy kullanma, akşamüzeri saat 17.00’de sona erecek.

Oyların sayılma işlemlerinin sonucunda Tunceli’nin 2 mahalle ve 7 köyünde yeni muhtarlar belli olacak. Yeni muhtarların görevine resmen başlamasının yaklaşık 1 hafta sürmesi bekleniyor.