İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Tunceli'de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Tunceli'de yaşanan trafik kazasında iki araç birbirine girdi. Kaza sonucunda eşler hayatını kaybederken 1 kişinin yaralandığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15 Ocak 2021 Cuma 16:22
Tunceli'de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Takip Et:

Tunceli’de trafik kazası meydana geldi. İki aracın karıştığı trafik kazası sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişinin yaralandığı açıklandı. Ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Tunceli’den yaşanan trafik kazasında Sarusatuk Viyadüğü üzerinde Anıl Murat Has’ın kontrolündeki 06 DU 5701 plakalı araç ile İlyas Akbulut’un hakimiyetinde ki 52 EV 865 plakalı araç çarpıştı.

Kaza sonucunda sürücü İlyas Akbulut ve eşi Fatma Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti. araç içerisinde sıkışan cansız bedenleri kurtarmak için AFAD yetkilileri çalışmalarını sürdürdü.

Diğer otomobilde bulunan Cem Şiyar Kılıç ise olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 16:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TunceliTrafik Kazası2 ölü1 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu silahlı saldırıya uğradı!
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu silahlı saldırıya uğradı!
3 büyük GSM operatörlerinden iş birliği! Yeni mesajlar dönemi başlıyor!
3 büyük GSM operatörlerinden iş birliği! Yeni mesajlar dönemi başlıyor!
Zonguldak’ta yolcu otobüsü devrildi; Ağır yaralılar var
Zonguldak’ta yolcu otobüsü devrildi; Ağır yaralılar var
Zonguldak Ereğli kara yolunda korkunç kaza! Çok sayıda yolcu yaralandı
Zonguldak Ereğli kara yolunda korkunç kaza! Çok sayıda yolcu yaralandı
İsrail’de akılalmaz olay! 67 yaşındaki kadına 5 kez aşı yapıldı!
İsrail’de akılalmaz olay! 67 yaşındaki kadına 5 kez aşı yapıldı!
İmamoğlu’ndan esprili cevap: Hayır, ben değilim
İmamoğlu’ndan esprili cevap: Hayır, ben değilim

Popüler Haberler

Kırşehir askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek biyografisi
Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
FOX TV Kanunsuz Topraklar konusu ve dizi oyuncuları
Tokat askere kaç gönderiyor? Tokat merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Show TV Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ve tanıtımı
Sivas askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Ocak 2021
Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
2020 GSS prim borcu hangi şartlarda nasıl silinir? SGK’ya GSS için nasıl itiraz edilir?
Azize neden yok? Dizi neden yayınlanmadı? Kanal D yayın akışında neden yok? Yeni bölüm Azize hangi gün yayınlanacak?
Kefaret Cansu Kimdir? Bahar Ece Yılmaz Yaşı, Boyu, Sevgilisi
KYK Bursları yatmayanlar ne yapmalı? Burs paraları ne zaman yatacak?
Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz ayrılacak mı? Uğur Güneş diziden ayrılıyor mu?
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
Ziraat Bankası 50 ve 100 baş koyun kredisi şartları Ocak 2021
Asgari ücretliye müjde! 686 TL Ek ödeme geliyor!
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş yaşı ve oynadığı diziler
Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Bonkis dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.