Tunceli'de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Tunceli’de trafik kazası meydana geldi. İki aracın karıştığı trafik kazası sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişinin yaralandığı açıklandı. Ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Tunceli’den yaşanan trafik kazasında Sarusatuk Viyadüğü üzerinde Anıl Murat Has’ın kontrolündeki 06 DU 5701 plakalı araç ile İlyas Akbulut’un hakimiyetinde ki 52 EV 865 plakalı araç çarpıştı.

Kaza sonucunda sürücü İlyas Akbulut ve eşi Fatma Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti. araç içerisinde sıkışan cansız bedenleri kurtarmak için AFAD yetkilileri çalışmalarını sürdürdü.

Diğer otomobilde bulunan Cem Şiyar Kılıç ise olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.