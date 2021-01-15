Tunceli'de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Tunceli’de trafik kazası meydana geldi. İki aracın karıştığı trafik kazası sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişinin yaralandığı açıklandı. Ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaza sonucunda sürücü İlyas Akbulut ve eşi Fatma Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti. araç içerisinde sıkışan cansız bedenleri kurtarmak için AFAD yetkilileri çalışmalarını sürdürdü.
Diğer otomobilde bulunan Cem Şiyar Kılıç ise olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Son Güncelleme: 15.01.2021 16:22