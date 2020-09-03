Tunceli'de hakimin ölümü şüphe uyandırdı! Cinayet mi ? İntihar mı?

Üzücü olay bugün Tunceli Hozat ilçesinde yaşandı.

Bir süre önceye atanan ve hakimlik yapan Erkin Özen ilçede kaldığı butik apart bir otelde odasında ölü bulundu.

Gelen bilgilere göre Hakim Erkin Özen'in arkadaşları bir süre hakimden haber alamadı ve durumunu merak edip kaldığı yere gitti.

Hakim Özen kaldığı odanın kapısı açmayınca arkadaşları içeri girdi ve Özen'in cansız bedeni ile karşı karşıya kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri cansız bedeni incediklerinde Özen'in tek kurşun ile başından aldığı yara ile hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis üzücü olayla ilgili çalışma başlattı Hakimin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği soruştua sonucunda aydınlatılacak.

Öte yandan Hakim Erkin Özen'in İlçede yaklaşık 2 ay önce göreve başladığı öğrenildi.