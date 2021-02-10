Tüm tutuklama kararları reddedildi

4 Şubat'ta, Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride polis tarafından gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen 53 şüphelinin hâkimlik sorguları tamamlandı..

Öte yandan aralarında tutuklanmaları istemiyle sevk edilen 33 şüphelinin de bulunduğu toplam 53 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Hakimlikler, 53 şüpheli hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı", "konutu terk etmeme" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan değişik adli tedbirlerinin uygulanması kararı verdi.

33 ŞÜPHELİ TUTUKLANSIN TALEBİ

4 Şubatta gerçekleşen izinsiz gösterilere katılan 65 kişi göz altına alınmış ve gözaltına alınan kişilerden 4 kişinin yaşlarının düşük olması sebebiyle emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan 61 kişiden 8 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Gözaltında olan 33 şüpheliyi ise "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklanmaları istemiyle savcılığa gönderilen 20 şüpheli de adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.