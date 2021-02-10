İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Tüm tutuklama kararları reddedildi

İstanbul Kadıköy'de yapılan yasa dışı eylemlerde polis tarafından gözaltına alınan 53 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:02
Tüm tutuklama kararları reddedildi
Takip Et:

4 Şubat'ta, Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride polis tarafından gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen 53 şüphelinin hâkimlik sorguları tamamlandı..

Öte yandan aralarında tutuklanmaları istemiyle sevk edilen 33 şüphelinin de bulunduğu toplam 53 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Hakimlikler, 53 şüpheli hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı", "konutu terk etmeme" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan değişik adli tedbirlerinin uygulanması kararı verdi.

33 ŞÜPHELİ TUTUKLANSIN TALEBİ

4 Şubatta gerçekleşen izinsiz gösterilere katılan 65 kişi göz altına alınmış ve gözaltına alınan kişilerden 4 kişinin yaşlarının düşük olması sebebiyle emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan 61 kişiden 8 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Gözaltında olan 33 şüpheliyi ise  "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklanmaları istemiyle savcılığa gönderilen 20 şüpheli de adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.



Son Güncelleme: 10.02.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EylemSerbest
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zonguldak'da yoldan çıkıp yan yatan otomobilde iki kişi yaralandı
Zonguldak'da yoldan çıkıp yan yatan otomobilde iki kişi yaralandı
Hırsız, levye ile girdiği dükkandan 18 bin TL'lik mal çaldı!
Hırsız, levye ile girdiği dükkandan 18 bin TL'lik mal çaldı!
Antalya'da iki aracın feci kazası sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti!
Antalya'da iki aracın feci kazası sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti!
Konya'da ard arda deprem!
Konya'da ard arda deprem!
Süper Loto 9 Şubat 2021 sonuçları
Süper Loto 9 Şubat 2021 sonuçları
Adalet Bakanlığı 5 bin Uzlaştırmacı personel alımı yapacak!
Adalet Bakanlığı 5 bin Uzlaştırmacı personel alımı yapacak!

Popüler Haberler

Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
TV Ana Haber sunucusu maaşları ne kadardır? 2020 Ana Haber sunucu maaşları
Hercai Zehra Şadoğlu neden yok? Zehra Hercai dizisine geri döner mi? Feride Çetin ayrıldı mı?
TEB Ramazan Bayramı CEPTETEB mobil uygulaması ya da internet şubesi üzerinden 80 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası
Köyüne geri dönenlere devlet tarafından yapılan yardım ve destekler
Survivor 2020 Yarışmacıları haftalık ne kadar para kazanıyor?
TRT 1 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2021 Seslendirme yaparak para kazanma
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Aya giden ilk hangi ülke hangisi? Aya yolculuğu kim, neden yaptı?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Şubat 2021 Çarşamba
Gürsoy Vakfı burs başvurularında gereken belgeler nelerdir? 2021 yılı burs miktarı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.